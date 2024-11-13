В интернете ему советуют продолжать поиски.

Британский блогер Марк Роулендс нашел на заднем дворе старого дома вещи, поиск которых является настоящим хобби для некоторых людей.

Автор TikTok-канала markshouseandgardenuk рассказал, что уже два с половиной года живет в доме, который имеет 450-летнюю историю. Он обнаружил в земле старые предметы, когда начал копать пруд для диких животных во дворе:

"Вы должны помнить, что 450 лет назад не вывозили мусор - никто не приходил в понедельник утром, чтобы опорожнить ваш мусорник. Поэтому много мусора просто выбрасывали в яму в саду".

Мужчина показал подписчикам маленькие глиняные горшки и стеклянные бутылки разных форм, размеров и цветов. Можно заметить надписи "Hankinson's Alterine", "Hall's Wine and Tonic" и "G.F. & A. Brown & Sons, Nantwich and Crewe".

Как пишет The Mirror, очень похожая на "Hankinson's Alterine" бутылка продается на сайте eBay за 75 фунтов стерлингов, а за "Mark's Hall's Wine and Tonic" просят около 40, она датирована 1910 годом. Другие бутылки также продают, однако гораздо дешевле.

В комментариях мужчине сообщили, что он мог найти банки из-под джема или консервов начала 1900-х годов, а также бутылки, в которых хранили лекарства: "Копайте глубже, надеюсь, найдете более старые предметы".

Другие интересные находки

Ранее мужчина рассказывал, как случайно нашел в подвале старого дома жуткую скрытую комнату, которую спрятали с помощью панелей.

А рестовратор из Соединенных Штатов Америки показала в сети интересные и странные предметы, которые нашла в заброшенном доме вдовы пожилого возраста.

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