Молодая реставраторша думала обжить старый дом, но нашла неожиданный сюрприз.

Молодая американка нашла "сокровище"в старом доме, который приобрела вместе с мужем. Своим открытием девушка поделилась с подписчиками в "ТикТоке".

Мэгги Макго - молодой реставратор. В 2022 году она и ее муж купили заброшенный дом и потратили целый год, пытаясь превратить его в уютное жилище. Дом стоял заброшенный с начала 2000-х годов, поэтому при покупке девушка не особо разглядывала, что хранится в нескольких сарайчиках и внутренних помещениях дома.

Мэгги рассказала, что купила дом у вдовы, которая "закрыла дверь и никогда не ухаживала" за ним после смерти ее мужа. Таким образом, дом был наполнен всевозможным домашним имуществом, хотя и был заброшен.

Постепенно наводя порядок в своей новой собственности, Мэгги нашла немало интересных вещей. И скелет белки в одной из кроватей был далеко не самой впечатляющей вещью.

Часть поместья занимал запертый сарай, в который долгое время Мэгги не могла попасть. Мешали не только крепкие замки, но и немалое количество больших страшных пауков. В конце концов девушке все-таки удалось открыть дверь сарая. Найденное там действительно поразило ее.

По словам Мэгги, в сарае было много "удивительного оборудования", но главным призом стала небольшая лодка в хорошем состоянии. В комментариях под видео один из подписчиков канала девушки отметил, что лодка выглядит "дорого", и посоветовал Мэгги попробовать ее продать.

Напомним, ранее УНИАН писал, как на Канарских островах волны выбросили на берег мертвого кита. Внутри ученые нашли огромный кусок амбры - вещества, известного как "плавающее золото".

Изъятый из тела кита кусок амбры весом около 9,5 кг может стоить около 500 тысяч евро. Это вещество, которое наверняка и убило кита, высоко ценится в парфюмерии.

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