По словам кинолога, мурлыканье является естественным поведением кошек.

Ничего так не успокаивает и не расслабляет, как мурлыканье кота, который свернулся в клубочек возле своего хозяина. Однако многих людей интересует, что на самом деле скрывается за этим мурлыканьем и как оно появилось у котов. Об этом пишет кинолог, консультант по поведению и бывший ветеринарный ассистент Адриенн Фарричелли для Parade Pets.

Откуда берется кошачье мурлыканье?

На протяжении многих лет ученые пытались понять, откуда происходит кошачье мурлыканье. Самым правдоподобным объяснением является то, что звук мурлыканья исходит из кошачьей гортани, где находятся голосовые связки кота.

"Вероятно, когда коты мурлыкают, специальные "подушечки", встроенные в мышцы голосовых связок, сокращаются и расслабляются, вызывая виброподобный шум при каждом вдохе и выдохе, а воздух проталкивается через голосовую щель (отверстие между голосовыми складками)", - обьяснил кинолог.

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Мурлыканье является инстинктом или приобретенным навыком?

Известно, что мурлыканье является естественным поведением, которое характерно для определенного вида, поэтому котам не нужно учиться мурлыкать.

Одно из исследований показало, что мурлыканье может происходить пассивно, без вибрации мышц гортани, которая контролируется независимым нейронным осциллятором.

Почему коты мурлыкают?

Во время рождения коты находятся в очень уязвимом и беспомощном состоянии. Эти животные рождаются с закрытыми глазами и ушами, имеют плохую моторику и не могут регулировать свою температуру. Таким образом они становятся полностью зависимыми от матери.

Фарричелли говорит, что мурлыканье возникло как инструмент выживания. По его словам, первые мурлыканья в жизни кошек предназначены для того, чтобы котята могли общаться с матерью.

"Кроме того, мурлыканье может функционировать как радиомаяк, что позволяет котятам и их матерям находить друг друга и быть в курсе местонахождения друг друга", - добавил кинолог.

Что означает мурлыканье кота?

Чаще всего коты мурлычут, когда чувствуют себя расслабленно, к примеру, когда их гладят или просто они лежат рядом со своим хозяином.

Несмотря на свою репутацию независимых животных, исследование 2019 года показало, что коты имеют "стили привязанности" к своим опекунам, которые схожи с теми, что формируются у детей и собак.

Также исследование 2009 года свидетельствует о том, что коты могут использовать мурлыканье как способ выпросить еду у своих родителей.

"Интересно, что эта форма мурлыканья очень эффективно привлекает внимание родителей домашних животных. В исследовании сообщается, что эта вокализация происходит с частотой, подобной детскому плачу, к которому люди очень чувствительны. Вероятно, мурлыканье подсознательно стимулирует поведение, связанное с заботой о животном, поскольку наш мозг естественным образом реагирует на этот звук", - заметил Фарричелли.

Возможно, вы будете удивлены, но мурлыканье не всегда означает, что кот счастлив. По словам кинолога, было замечено, что коты мурлычут, когда нервничают, испытывают боль или даже находятся при смерти.

"Как мы видели, кошачье мурлыканье - это гораздо больше, чем просто звук. Это сочетание истории, стратегий выживания, биологии и нотки кошачьей таинственности, и все это в одном уникальном звуке. Оно помогает сохранить жизнь уязвимым котятам, успокаивает стресс, способствует восстановлению после травм и даже манипулирует нами, людьми, заставляя раздавать дополнительные лакомства, играя на наших душевных струнах", - подытожил эксперт.

Другие интересные факты о котах

Ранее ветеринар объяснила, почему коты так ненавидят купаться. По ее словам, если у котов был плохой опыт с водой в прошлом - падение в ванну или бассейн, или использование воды из пульверизатора в качестве наказания, то они могут развить страхи.

Также эксперты рассказали, могут ли коты иметь друзей. Они отметили, что котов и собак изображают обычно как смертельных врагов, но на самом деле они могут жить в гармонии, часто спать и играть вместе.

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