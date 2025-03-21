По словам эксперта, для кошек, которые не любят воду, принудительное купание может вызвать стресс.

Во время купания в глазах кота появляется сильный страх и он может вести себя агрессивно и неконтролируемо, травмируя своего хозяина. Поэтому многих людей интересует, почему коты так ненавидят воду и что с этим можно сделать, пишет Parade Pets.

"Коты, как правило, не любят воду из-за комбинации факторов. Хотя не все коты ненавидят воду, многие из них имеют естественное отвращение к ней. В дополнение к этому естественному отвращению, отдельные кошки могут развить страхи или фобии в отношении определенных вещей, если они ранее имели с ними неудачный опыт. Если у них был плохой опыт с водой в прошлом - падение в ванну или бассейн, или использование воды из пульверизатора в качестве наказания - у них могут развиться страхи, связанные с ней", - объяснила ветеринар Марлена Лопес.

В то же время она заверила, что не все коты ненавидят воду. По ее словам, это свидетельствует о том, что у них не было такого негативного опыта в прошлом.

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"Медленное и мягкое приучение кошек к воде в раннем возрасте может десенсибилизировать их и сделать более толерантными к воде", - добавила Лопес.

В то же время ветеринар подчеркнула, что для кошек, которые не любят воду, принудительное купание может вызвать стресс.

"Вместо этого рассмотрите альтернативные варианты, такие как использование влажного полотенца для уборки. Это позволит поддерживать чистоту, не вызывая дистресса. Важно ставить на первое место комфорт и благополучие кота", - подчеркнула специалист.

Как часто нужно купать домашнего кота?

"Большинство котов, особенно те, что не имеют особых проблем со здоровьем, не нуждаются в регулярном купании. Коты - старательные и эффективные смотрители за собой; их уникальные языки, покрытые маленькими шипами, которые называются сосочками, переносят слюну на кожу и помогают распределять ее по всей длине шерсти", - отметила Лопес.

Несмотря на то, что большинство домашних кошек не нуждаются в постоянном купании, ветеринар все же назвала исключения из этого правила:

коты с заболеваниями кожи: эти пушистики могут нуждаться в медикаментозных ваннах;

коты с ожирением или артритом;

очень пушистые коты.

"Длинношерстные коты могут испытывать трудности с тщательным очищением своей шерсти. В таких случаях может потребоваться специальный график купания, определенный по согласованию с ветеринаром, чтобы обеспечить коту хорошее самочувствие", - уточнила специалист.

Можно ли помочь коту преодолеть страх воды?

"Возможно, можно десенсибилизировать кота к воде путем постепенного воздействия и положительного подкрепления. Начните с того, что позвольте коту исследовать сухую ванну и поощряйте его лакомством. Постепенно добавляйте небольшое количество воды, связывая каждый шаг с положительным опытом. Терпение - это ключ к успеху, и не стоит силой заталкивать кота в воду. Со временем некоторые коты могут стать более толерантными к купанию", - посоветовала ветеринар.

Другие интересные факты о котах

Ранее эксперты объяснили, могут ли коты иметь друзей. По их словам, домашние коты могут формировать крепкие дружеские отношения с другими котами и даже с собаками.

Также стало известно, сколько лет прожила самая старая кошка в мире. Речь идет о кошке породы табби, которую звали Крем Пафф. Она проживала в Остине, штат Техас.

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