Черный цвет в одежде может многое рассказать о характере человека.

Многие люди по всему миру носят черную одежду. Некоторые предпочитают этот цвет из-за его практичности, а некоторые выбирает подсознательно, пишет Lagrada. Психолог Лара Феррейро говорит, что черный цвет иногда ассоциируется со "злом", но он также может иметь и хорошее значение.

Как говорит психолог, черный цвет может олицетворять внутренний порядок и простоту. Этот цвет часто ассоциируется с силой или строгостью. Его часто используют, поскольку это цвет легко сочетается с другими. По словам Лары, черный также добавляет большую формальность собеседованию при приеме на работу. Более того, модное издание L’Officiel утверждает: "Если вы хотите произвести впечатление, успокоить или соблазнить кого-то, наденьте черное".

В Японии, например, черный цвет называют "куро", что подразумевает глубину и таинственность.

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С другой стороны, к черному можно относиться и отрицательно. Например, он может символизировать меланхолию или траур. Кроме того, черный цвет связан с грустью, защитой и запугиванием. Его обычно носят депрессивные пациенты, люди с избыточным весом и интроверты. Черный может символизировать скрытность, обман, жестокость, манипуляцию и предательство.

"Одинокие или страдающие люди часто чувствуют себя более комфортно в черной одежде", - резюмирует психолог. По ее словам, черный цвет также олицетворяет спокойствие для многих людей.

Напомним, ранее УНИАН опубликовал психологический тест, который покажет, умеете ли вы сочувствовать.

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