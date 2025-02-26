Ровно 10 лет назад обычная фотография стала причиной горячих споров в сети.

Различные оптические иллюзии, головоломки и мемы стали абсолютной нормой в 21 веке. То здесь, то там "вирусится" какая-нибудь смешная фраза, картинка или песня, но гораздо реже пользователи всемирной паутины пускаются в мозговой штурм из-за одежды. Незапланированный тест с платьем на полушария изменил ситуацию, и сегодня ему исполняется 10 лет.

В чем феномен синего или белого платья - история

Все началось с того, что некая Кэтлин Макнил из Шотландии запостила в социальной сети Tumblr фотографию платья и обратилась к подписчикам с вопросом - платье золотое или синее - фото тут же вызвало ажиотаж.

Позже Макнил рассказала, что эту вещь купила мама ее подруги - собиралась пойти в нем на свадьбу своей дочери. Сама Макнил была приглашена не только как гостья, но и как музыкант - она собрала группу, чтобы сыграть на торжестве. За неделю до свадьбы невеста показала фотографию платья, которое купила ее мама, своему жениху, и они разошлись во мнениях относительно цвета. Тогда молодожены опубликовали фото на Facebook, чтобы узнать мнение подписчиков, но спровоцировали виртуальную драку.

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К спортам о цвете платья присоединились не только рядовые граждане Америки, но и новостные ресурсы, и знаменитости. Все писали в своем Twitter только об одном, спрашивая друг у друга: "Платье белое или синее?".

"Какой цвет вы видите? Спорьте, сколько хотите, но по словам владельца платья, оно сине-черное" - CNN.

"Какого цвета платье? Я вижу белое с золотым. Канье видит черное с синим, кто дальтоник?" - Ким Кардашьян.

"Подождите... то есть люди действительно видят белое с золотым??" - Дэми Ловато.

"Это песочно-персиковый цвет" - Леди Гага.

Удивительно, но споры не окончились даже тогда, когда выяснилось, какого цвета на самом деле платье раздора. Оказалось, что модель из коллекции дизайнера Roman Originals есть в разных оттенках, но бело-золотого среди них нет, так что платье однозначно синее.

Почему все видят разный цвет платья

Исследование дизайнерских новинок не успокоило общественность - даже сейчас, спустя 10 лет, люди продолжают друг другу показывать картинку и задавать соответствующий вопрос. Тем не менее, в том, почему некоторые видят платье синим, другие белым, постарались разобраться специалисты в области технологий.

Так, например, Livescience пишет, что человеческий глаз может по-разному воспринимать цвета при дневном свете.

Бевил Конвэй, нейробиолог, преподающий в колледже Уэллсли и Массачусетском технологическом институте изучил теорию, почему кто то видит платье бело-золотым, а кто-то синим:

Различия в восприятии цвета, вероятно, обусловлены предположениями, которые мозг делает относительно освещенности предмета одежды, чтобы он выглядел одинаково при разном освещении.

То есть, люди, которые видели платье в бело-золотом цвете, вероятно, предполагали, что оно освещено дневным светом, поэтому их мозг игнорировал более короткие, синие волны . Те, кто видел его в сине-черном оттенке, предполагали теплый искусственный свет, поэтому их мозг игнорировал более длинные, красные волны.

"Интересно, что пожилые люди и женщины чаще видели платье в белом и золотом цвете, а не в синем и черном. Это может быть связано с тем, что пожилые люди и женщины более активны в течение дня, в то время как молодые люди и мужчины более склонны проводить время возле искусственных источников света", - говорят исследователи.

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