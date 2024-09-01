Есть фраза, которая может свидетельствовать о том, что человек не склонен к креативности, выяснили журналисты.

Есть люди, которые хотят понять, как правильно жить в этом мире, и они могут внимательно прислушиваться к тому, что говорят окружающие. Как оказывается, есть фразы, из-за которых некоторые личности могут мгновенно показаться менее умными.

Таких фраз 8, пишет HackSpirit. Портал отмечает, что одна из таких фраз - "я не читатель". По сведениям журналистов, человек, сказавший такое, может показаться не таким умным, поскольку чтение - это привычка, которую связывают с интеллектом, ведь она помогает понимать мир, увеличивать багаж знаний и пополнять словарный запас.

Заявляя, что вы "не читатель", вы можете непреднамеренно продемонстрировать отсутствие любопытства или желания учиться, что создает образ менее умного человека", - отмечается в материале.

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Вот еще из-за каких фраз человек может показаться не таким умным:

"Мне не нужно это записывать". Отказываясь от записывания, можно забыть важные задания или детали, а также показаться неорганизованным и самоуверенным человеком;

"Это не моя вина". Если человек не берет ответственность за свои ошибки, то это может свидетельствовать о том, что он не понимает личную ответственность, и у него нет самосознания;

"Я уже это знаю". Такой фразой человек закрывает пусть для обучения. Если эти слова сказаны с пренебрежением, то может сложиться впечатление, что сказавшая их личность ограниченная и высокомерная;

"Я очень занят". Если человек постоянно занят, то может показаться, что он просто не умеет разумно распределять свое время;

"Я это ненавижу". Такие слова могут показаться чрезмерно эмоциональными, и свидетельствовать о том, что человек все видит в черно-белых тонах и не способен видеть сложности ни в ситуациях, ни в людях;

"Это невозможно". Умные люди имеют склонность подходить к проблемам так: "Давайте разберемся". В препятствиях они видят возможность к росту, а не что-то непреодолимое. Поэтому, говоря о невозможности что-то решить, человек может показаться менее умным.

Еще одна фраза, из-за которой можно поставить под сомнение чьи-то умственные способности, - "но мы всегда так делали". Такая позиция может свидетельствовать о том, что человек не склонен к креативности и не хочет расти.

Ранее УНИАН выяснил, как распознать постоянно несчастного человека. По сведениям журналистов, в частности, такие люди могут говорить: "я недостаточно хорош", "теперь уже слишком поздно", "я не могу" и "меня никто не понимает".

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