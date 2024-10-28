По словам экспертов, хотя большинство кошек очень хорошо переносят низкую температуру, вы не должны оставлять своего кота на улице в морозную ночь, особенно при экстремальных температурах.

Наступает холодное время года, и многие владельцы кошек задаются вопросом, как сделать так, чтобы их любимцы чувствовали себя комфортно. С этими вопросами к веретеринарам обратилось издание Daily Paws.

Отмечается, что независимо от того, есть ли у вас домашний кот, который любит прижиматься, или это уличный кот, который не боится гоняться за добычей по снегу, важно знать, что делать, чтобы защитить своего кота от холода.

Легко ли коты простужаются?

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"Большинство кошек очень хорошо переносят низкую температуру. Кошки, которые привыкли проводить много времени на улице, знают, когда пора возвращаться", - говорит Майкл Арпино, доктор ветеринарной медицины из Ветеринарного оздоровительного центра Борум Хилл в Бруклине.

По его словам, вы не должны оставлять своего кота на улице в морозную ночь, особенно при экстремальных температурах:

"Мы бы точно не советовали оставлять их на улице всю ночь без доступного убежища от окружающей среды и хищников".

В свою очередь доктор ветеринарной медицины из Bond Vet в Нью-Йорке Зай Сатчу говорит, что коты дома также иногда могут замерзнуть.

"Предотвратить это может уютное место, где они могли бы укрыться одеялом, или теплоизоляционная кошачья кровать", - рассказывает эксперт.

Какая температура слишком низкая для кошек?

"Как правило, любая температура ниже 45 градусов по Фаренгейту (около 7 градусов по Цельсию - УНИАН) является слишком низкой. Если температура опускается ниже нуля, коты подвергаются высокому риску переохлаждения, если они находятся на улице в течение длительного времени", - говорит Арпино.

По его словам, шерсть и вес вашей кошки также могут иметь значение.

"Голые коты, коты, которые были побриты или ухожены любым способом, который предполагает незначительную стрижку, никогда не должны быть на улице в холодную погоду. Голым котам обычно нужен свитер, даже когда они находятся дома. Толстые коты, вероятно, лучше переносят холод, но они также будут медленнее, что подвергает их другим опасностям", - говорит ветеринар.

В то же время он отмечает, что кошки с определенными заболеваниями имеют повышенный риск гипотермии:

"Кошки, страдающие эндокринными заболеваниями, такими как гипертиреоз, никогда не должны быть на холоде, поскольку они обычно чувствительны к холоду. Кошек с любыми заболеваниями, включая заболевания почек, сердца, рак и т.д., нельзя выпускать на улицу при любой погоде".

Какие признаки того, что ваш кот простудился?

"Если вашей кошке холодно, она может дрожать, сидеть сгорбленно или искать теплое место", - рассказывает Сатчу.

По словам специалиста, в определенный момент, если кошку оставить на низкой температуре слишком долго, у нее может развиться гипотермия. Если ваша кошка испытывает любой из этих симптомов переохлаждения, как можно скорее отведите ее к ветеринару.

Признаки средней и тяжелой гипотермии включают:

Психический ступор или спутанность сознания

Расширенные зрачки

Затрудненное дыхание

Ригидность мышц

Низкое артериальное давление

Медленное сердцебиение

Кома (в самых тяжелых случаях)

Издание отмечает, что нормальная температура тела кота колеблется примерно 38-39 градусов Цельсия.

"Если им просто холодно, их можно перенести в хорошее теплое помещение. Если они оставались на улице при температуре ниже 7 градусов и переохлаждаются, их нужно завернуть в теплое полотенце и срочно доставить в клинику для животных для дальнейшего ухода", - говорят эксперты.

В то же время, по их словам, холод - не единственное, что волнует котов в зимние месяцы.

"Сухой воздух также может повлиять на вашего котенка. Позаботьтесь о том, чтобы у него всегда была свежая вода", - советует Сатчу.

Последние новости о котах

Ранее УНИАН сообщал, почему кошка спит на голове и лице. По словам сертифицированного консультанта по поведению кошек Амелии Вибер, у кошек темпертатура тела выше, чем у человека.

Как сказала эксперт, тепло, выделяемое вашей головой, может быть привлекательным, поэтому она ложится там спать.

Кроме того, у кошек меньше тепловых рецепторов, чем у людей, поэтому теплолюбивый домашний любимец использует внешние источники для поддержания своей внутренней температуры.

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