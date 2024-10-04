Иногда орхидеи не дают цветов, но безвыходных ситуаций не бывает. Гуру садоводства рассказал, что изменить для того, чтобы орхидея порадовала вас роскошными цветами.

Орхидеи - прекрасные комнатные растения. Но за ними может быть сложно ухаживать, если вы не понимаете их потребностей. Джин Кабальеро, эксперт по садоводству и соучредитель GreenPal, рассказал Express, что нужно сделать для того, чтобы орхидеи зацвели.

Как пишет издание, орхидеи являются фаворитами среди любителей комнатных растений как раз именно из-за их потрясающих цветов. Однако продолжительность жизни этих комнатных растений во многом зависит от уровня ухода, который они получают от своих владельцев.

Именно цветки сложно сохранить, а уход за орхидеями в целом может быть скрупулезным процессом.

Видео дня

Кабальеро говорит, что орхидеи могут быть капризными, а уход за ними "требует терпения и заботы". Поэтому гуру садоводства поделился своими секретами: "По моему опыту, следование этим советам может значительно увеличить ваши шансы насладиться экзотической красотой орхидей".

Какая температура нужна для орхидей - совет эксперта

Кабальеро утверждает, что большинству орхидей нужно небольшое понижение температуры ночью, чтобы заставить их цвести.

По словам эксперта, разница температуры днем и ночью должна быть порядка 10-15 градусов.

Какое освещение нужно орхидеям - мнение садовника

Помимо необходимости в правильной температуре, орхидеи также требовательны к свету.

"Орхидеям нужно много света, но не прямых солнечных лучей. Идеальным вариантом будет окно, выходящее на юг или восток. Правильное количество света имеет решающее значение. Слишком мало - и они не будут цвести, слишком много - и их листья могут сгореть", - говорит Джин Кабальеро.

Как поливать орхидеи?

Для орхидей важно найти идеальный баланс, избегая как избыточного, так и недостаточного полива.

Однако, по словам эксперта, перелив погубит орхидею быстрее, чем засуха.

Рекомендуемый подход - увлажнять растения, когда почвенная смесь становится сухой на ощупь.

Как удобрять орхидею и когда ее пересаживать?

По данным издания, обычно рекомендуется регулярно использовать сбалансированное удобрение, чтобы побудить орхидею цвести. Тем не менее, Кабальеро предлагает придерживаться философии "меньше значит больше".

Эксперт также советует подумать о пересадке, если ваши орхидеи никак не хотят цвести. По его словам, "иногда простая пересадка орхидеи в свежую смесь может побудить ее к цветению". По словам гуру садоводства, обычно время менять горшок наступает каждые 18–24 месяца.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как разбудить орхидею, чтобы она начала цвести.

Вас также могут заинтересовать новости: