Указанное удобрение легко приготовить.

Орхидеи - прекрасные комнатные растения, которые могут жить до 20 лет, если за ними правильно ухаживать, пишет Express.co.uk.

"Им нравится регулярный полив и опрыскивание, желательно дождевой или кипяченой водой, а не водопроводной. Многие из них нужно выращивать в орхидейном компосте на основе коры, а не в традиционном компосте для комнатных растений", - посоветовали в Королевском садоводческом обществе (RHS).

Чем лучше всего удобрять орхидеи - совет

Также специалисты рекомендуют обязательно подпитывать орхидею натуральными удобрениями. Например, с использованием яичной скорлупы.

Видео дня

В одном из видео на YouTube-канале NGA Garden эксперт озвучил оптимальный способ сделать такое удобрение:

обжарьте скорлупу от 3-4 яиц на среднем огне в течение пяти минут;

дайте ей остыть и тщательно раскрошите;

залейте 500 мл воды и оставьте на четыре часа;

настоявшуюся воду используйте с помощью распылителя.

По словам эксперта, полученный спрей стимулирует рост, его можно распылять на все растение, кроме цветка, или же выливать прямо на корни, но сильно при этом не заливать. Чтобы орхидея "цвела круглый год", специалист посоветовал повторять процедуру один раз в месяц.

Напомним, ранее УНИАН назвал 5 комнатных растений, которые помогут избавиться от плесени в доме.

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