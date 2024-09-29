Этот лайфхак также защитит ваши растения от грибка.

Для цветения орхидей требуется достаточное количество света, воды и удобрений. Однако иногда, даже при наличии всех условий, она отказывается цвести.

Профессиональная садовод в своем TikTok поделилась, как она "помогает орхидеям цвести", используя простой раствор из двух ингредиентов. Для этого нужны пакет, чеснок и бутылка с водой.

Она положила зубчик чеснока в пакет для и раздробила его молотком. Пакет гарантирует, что чеснок не разлетится во все стороны. После этого кусочки нужно положить в бутылку с водой, закрыть и встряхнуть ее.

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Эту жидкость надо оставить на сутки настаиваться, а затем можно поливать растения. Важно следить, чтобы сам чеснок не попал на корни.

По ее словам, простой прием "помогает цветам расцвести". Садовница также показала свою орхидею якобы через неделю, которая дала несколько новых цветений.

Известно, что чесночная вода способствует росту корней орхидей, а также их цветению. Высокое содержание серы в этой жидкости также может помочь остановить образование грибка на растениях. Также считается, что аллицин в чесноке помогает убить водоросли, которые иногда могут развиваться в смеси для горшков для орхидей.

Пользователи сети благодарили за этот совет и решили тоже его попробовать. Однако нашлись и те, кто уже активно использовал этот лайфхак.

"Кроме того, чеснок также отпугивает маленьких мух. Замечательный совет! У меня было шесть орхидей, и я всегда использовал для них чеснок", - отметил один из комментаторов.

Советы по цветам

Орхидеи известны тем, что их цикл цветения длится один раз в год, однако при правильном уходе они могут сохранять свои цветы в течение нескольких месяцев подряд.

Эксперт по садоводству и уходу за растениями Тиффани рассказала о своем "простом" рецепте удобрения, которое можно сделать самостоятельно, чтобы укрепить корни орхидеи и способствовать ее частому цветению.

В свою очередь садоводы рассказали о нескольких хитростях, которые помогут оживить увядшие цветы на подоконнике.

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