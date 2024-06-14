Эксперт выделила шесть правил, которых нужно придерживаться.

Эксперт по фитнесу и питанию Карен Остин, которая помогла сотням женщин похудеть, предлагает несколько самых безболезненных и эффективных советов для тех, кто любит еду, но ненавидит физические упражнения. Об этом говорится в публикации Daily Mail.

Эксперт выделила шесть правил, которых нужно придерживаться, чтобы худеть с удовольствием:

Есть в правильном порядке

Отмечается, что сокращение крахмалистых углеводов всегда ускоряет похудение, но нет никаких причин полностью себя обделять. Можно заказать стейк, чипсы и шпинат, но есть их нужно в правильной последовательности. Сначала лучше взяться за белок (мясо, курицу, рыбу или тофу) и клетчатку (овощи). Также не стоит спешить, есть медленно. Далее можно приступить к крахмалистым чипсам или пюре. Поскольку белок намного лучше насыщает, углеводов удастся употребить не так много.

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Пополнять бутылку для воды

Многоразовые бутылки для воды стали модным аксессуаром и чем-то вроде ключей и банковской карты, без чего некоторые люди не выходят из дома. Но они не приносят пользы, если не наполнять их несколько раз в день. Последние исследования показывают, что почти две трети людей хронически обезвожены. Именно обезвоживание часто заставляет нас переедать.

Исследование, проведенное Университетом Вашингтона, показало, что большой стакан воды утоляет ночное чувство голода у 100% людей, придерживающихся диеты. Также диетолог рекомендует выпивать пол-литра воды непосредственно перед едой, чтобы предотвратить переедание.

Испанское красное

Существует много диет, которые полностью запрещают алкоголь, что делает бокал просекко или коктейль еще более соблазнительным. Позволив себе выпить один день в неделю, человек перестанете чувствовать себя обделенными и уменьшите количество калорий в алкоголе.

Алкоголь значительно увеличивает потребление калорий и сахара. Поэтому эксперт советует ограничить употребление алкоголя до одного дня в неделю и запивать каждый напиток стаканом воды. Если вы любите вино, то красное вино, как правило, содержит меньше сахара.

Отказ от модных кофейных напитков

Люди, которые нуждаются в кофе, стремятся получить дозу кофеина, при этом молоко в нем в основном является лишним. Можно использовать небольшое количество холодного обезжиренного молока. Это не только сэкономит калории и деньги, но и означает, что напиток будет готов вдвое быстрее.

Однако большое обезжиренное латте может содержать до 150 калорий. Две такие чашки в день – это больше, чем батончик "Твикс". Зато большой черный кофе с молоком содержит лишь около 25 калорий, что делает его гораздо более полезным для фигуры напитком.

Короткие тренировки

Короткие всплески активности в течение дня, которые идеально подходят для тех, кто боится спортзала. Они имеют такой же эффект, как и структурированные упражнения, когда дело доходит до ускорения метаболизма. Все, что нужно – две-три минуты микро-упражнений высокой интенсивности в быстром темпе. Можно попробовать пробежаться на месте во время перерыва между рекламными роликами или смешать упражнения и делать по 30 секунд прыжки, приседания, приседания и повторять их.

Термогенез физической активности

Термогенез физической активности (NEAT) – это энергия, которая расходуется на все, что мы делаем, кроме сна, еды и спортивных упражнений. Увеличение NEAT может ускорить метаболизм на 20%. Включает в себя простые движения тела (смена позы, ходьба и даже просто положение стоя).

Летние светлые вечера значительно облегчают этот вид деятельности. Стоит выходить на прогулку после ужина, идти домой с работы пешком или выходить на остановке автобуса или поезда раньше. Получасовая прогулка утром, в обеденный перерыв и вечером поможет большинству людей пройти 10 000 шагов и сжечь до 400 калорий.

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