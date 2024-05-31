Обычно все говорят, что они наоборот способствуют увеличению веса.

Некоторые продукты имеют неаргументированную негативную репутацию. Когда некоторые говорят, что эти продукты являются плохими и увеличивают вес, то это не так, ведь ни один продукт не может вызвать увеличение или уменьшение веса, его колебания происходят в результате вашего ежедневного рациона в течение определенного времени, пишет EatingWell.

Диетологи назвали пять "плохих" продуктов, которые на самом деле могут помочь вам в похудении.

Жирные молочные продукты

Наверняка вам советовали включать в свой ежедневный рацион нежирные молочные продукты, однако цельное молоко, сыр или сливочное масло содержат больше калорий и жира, чем их обезжиренные аналоги. Исследования показали, что употребление таких молочных продуктов может не влиять на вес.

Видео дня

Также в исследованиях говорится о том, что потребление жирных молочных продуктов не оказывает негативного влияния на кардиометаболические факторы риска или сердечные заболевания. Также кисломолочные продукты, а именно жирный йогурт и творог, могут фактически защищать ваш организм от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

Зерновые, которые богаты углеводами

Часто макароны хлеб и рис считают "плохой" пищей, которую людям следует употреблять ограниченно. Однако эти злаки богаты углеводами и могут быть частью здоровой диеты во время похудения. В обзоре 2022 года не было обнаружено разницы в результатах похудения, когда люди с избыточным весом придерживались низкоуглеводной диеты вместо сбалансированной углеводной диеты.

Также цельнозерновые углеводы, а именно коричневый рис и киноа, богаты клетчаткой - питательным веществом, благодаря которому можно регулировать аппетит и способствовать здоровому весу.

Яйца

Яйца известны тем, что содержат холестерин, однако их употребление не имеет прямого влияния на уровень холестерина или риск сердечных заболеваний, поэтому этот продукт может быть здоровой частью плана потери веса.

"Одно большое яйцо содержит всего 70 калорий, 5 граммов жира и 6 граммов белка, что делает его сбалансированным дополнением к рациону", - уверяют в материале.

Исследования с ограничением калорийности и с участием здоровых людей показали, что употребление цельных яиц снижает индекс массы тела (ИМТ). Авторы исследования связывают эти результаты с белком, который содержится в яйце и способствует повышению чувства сытости и насыщения.

Картофель

По словам специалистов, тип крахмала, который есть в картофеле, может помочь вам похудеть. Картофель содержит резистентный крахмал - тип углеводов, который "сопротивляется" пищеварению и контролирует аппетит.

"Исследование 2020 года показало, что употребление картофеля подавляет аппетит и уменьшает кратковременное потребление пищи. Кроме того, сочетание картофеля с продуктами, богатыми белком, повышает сытость и уменьшает чувство голода. Поэтому добавляйте к картофелю много продуктов, богатых белком, таких как бобы, яйца, молочные продукты или курятина, чтобы получить пищу, благоприятную для похудения", - посоветовали в публикации.

Попкорн

Некоторые могут считать, что попкорн является "плохой" пищей для перекуса, однако это полезное, богатое клетчаткой и низкокалорийное цельное зерно. Одна чашка попкорна содержит всего 30 калорий и 1 грамм клетчатки.

"Хотя существует не так много исследований о пользе попкорна для похудения, одно исследование сравнило кратковременное насыщение от нежирного попкорна с картофельными чипсами и обнаружило, что люди, которые ели попкорн, чувствовали меньший голод, больше удовольствия и говорили, что они съели меньше еды в целом", - отмечают в издании.

Однако при употреблении попкорна стоит помнить о других добавках, таких как сливочное масло, карамель или шоколад, ведь они могут добавлять много калорий и жира, что не поможет во время похудения.

Какие еще продукты могут помочь похудеть

Как писал УНИАН, травы и специи могут быть полезными во время похудения. Как оказалось, они могут подавлять тягу к еде, поддерживать пищеварение и помогать организму во время метаболизма. Среди таких специй и трав может быть куркума, руккола, корица, мята и другие.

Также эксперты назвали 7 видов чая, которые помогут вам похудеть. Известно, что этот напиток помогает контролировать вес, поскольку содержит много антиоксидантов и соединений, которые могут поддержать общее состояние здоровья, уменьшить воспаление и даже снизить риск хронических заболеваний.

Вас также могут заинтересовать новости: