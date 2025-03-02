Для этого рецепта не нужны ни мороженица, ни какие-либо умения в приготовлении.

Есть люди, которые не особо любят мороженое. Но когда дело касается домашнего мороженого, все, конечно же, может измениться. Есть что-то особенное в том, чтобы сделать его самостоятельно — и от этого оно становится просто неотразимым.

Проблема только в том, что не каждому по душе весь этот процесс с перемешиванием и ожиданием, пока машина сделает свою работу. Но есть рецепт, в котором даже не используется мороженица, пишет Parade.

Этот метод невероятно прост и не требует никакого специального оборудования — нужен только обычный миксер и немного терпения. Вам понадобятся всего три ингредиента, а на приготовление уйдёт всего несколько минут.

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В чаше стационарного миксера или в большой миске с помощью ручного миксера взбейте холодные сливки до устойчивых пиков. Этот шаг важен для создания воздушной и легко накладываемой текстуры. Аккуратно вмешайте сгущённое молоко и какао-порошок, стараясь не перебить массу, чтобы сохранить воздушность сливок.

Перелейте смесь в форму для выпечки или контейнер, разровняйте поверхность и уберите в морозильник минимум на шесть часов (лучше оставить на ночь). И все, готово.

Другие невероятно интересные рецепты

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