В сети завирусился рецепт пикантной луковой закуски, которую так легко приготовить, пишет Parade.
Отмечается, что эти луковые чипсы из TikTok вполне могут стать любимым хрустящим перекусом.
"Лук - это восхитительная основа для любой вожделенной закуски. Каждый может оценить французский луковый соус и луковые кольца. Но если быть совсем честным, не каждый хочет часами стоять у плиты, чтобы карамелизовать тонну лука или использовать фритюрницу", - говорится в публикации.
Именно поэтому, как акцентируют в издании, если вы ищете простой рецепт луковой закуски, опубликованный кулинарным блогером Стелла Дривас рецепт должен подойти как нельзя лучше.
Указывается, что готовятся эти луковые чипсы легко и всего из двух ингредиентом - нарезанного лука и сыра пармезан.
Луковые кольца - рецепт
Вам понадобится нарезанный очень тонкими кольцами лук и тертый сыр пармезан.
Способ приготовления:
- На противне, застеленном пергаментной бумагой, разложите сыр пармезан и сверху сыра выложите один слой луковых колец.
- Сбрызните оливковым маслом и добавьте ваши любимые приправы.
- Поставьте противень с луком в духовку и запекайте до золотистого цвета и хруста.
"Эти луковые чипсы из двух ингредиентов быстро станут любимыми закусками для всей семьи", - констатировали в Parade.
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