Лук - это восхитительная основа для закуски.

В сети завирусился рецепт пикантной луковой закуски, которую так легко приготовить, пишет Parade.

Отмечается, что эти луковые чипсы из TikTok вполне могут стать любимым хрустящим перекусом.

"Лук - это восхитительная основа для любой вожделенной закуски. Каждый может оценить французский луковый соус и луковые кольца. Но если быть совсем честным, не каждый хочет часами стоять у плиты, чтобы карамелизовать тонну лука или использовать фритюрницу", - говорится в публикации.

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Именно поэтому, как акцентируют в издании, если вы ищете простой рецепт луковой закуски, опубликованный кулинарным блогером Стелла Дривас рецепт должен подойти как нельзя лучше.

Указывается, что готовятся эти луковые чипсы легко и всего из двух ингредиентом - нарезанного лука и сыра пармезан.

Луковые кольца - рецепт

Вам понадобится нарезанный очень тонкими кольцами лук и тертый сыр пармезан.

Способ приготовления:

На противне, застеленном пергаментной бумагой, разложите сыр пармезан и сверху сыра выложите один слой луковых колец.

Сбрызните оливковым маслом и добавьте ваши любимые приправы.

Поставьте противень с луком в духовку и запекайте до золотистого цвета и хруста.

"Эти луковые чипсы из двух ингредиентов быстро станут любимыми закусками для всей семьи", - констатировали в Parade.

Напомним, ранее УНИАН писал, как приготовить "идеальное" яйцо-пашот.

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