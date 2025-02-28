Соленый лосось сиодзаке выделяется как одно из самых знаковых и популярных японских блюд из рыбы. Это простое, но ароматное блюдо, которым можно наслаждаться на завтрак, обед или ужин, и поскольку оно готовится всего из трех ингредиентов, его невероятно легко приготовить дома, пишет журнал Parade.
Сиодзаке готовится из лосося и соли с добавлением сакэ для очищения рыбы. Он часто является частью традиционного японского завтрака.
Кроме того, соленый лосось - универсальный ингредиент, который также появляется в ланч-боксах бэнто, онигири (японские рисовые шарики), жареном рисе с лососем и окаю (японская рисовая каша).
Как приготовить японский соленый лосось дома
Вам понадобится филе лосося (лучше всего более плотное и менее жирное), соль и сакэ.
Способ приготовления:
- Начните с маринования лосося в сакэ примерно на 10 минут, чтобы удалить нежелательные рыбные запахи и усилить вкус рыбы. После маринования промокните филе насухо бумажными полотенцами, чтобы соль хорошо прилипла.
- Щедро посыпьте лосося солью со всех сторон, уделяя особое внимание коже. Плотно оберните соленое филе слоями бумажных полотенец или храните его в герметичном контейнере, затем поставьте в холодильник как минимум на два дня.
Когда лосось будет готов к употреблению, просто запекайте его на гриле или на сковороде, пока он не приготовится по вашему вкусу, а кожа не станет хрустящей.
Напомним, ранее УНИАН писал, как вкусно приготовить лосось с помощью "суперпростого" трюка, о котором вы могли не знать.