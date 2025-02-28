Это блюдо невероятно легко приготовить дома.

Соленый лосось сиодзаке выделяется как одно из самых знаковых и популярных японских блюд из рыбы. Это простое, но ароматное блюдо, которым можно наслаждаться на завтрак, обед или ужин, и поскольку оно готовится всего из трех ингредиентов, его невероятно легко приготовить дома, пишет журнал Parade.

Сиодзаке готовится из лосося и соли с добавлением сакэ для очищения рыбы. Он часто является частью традиционного японского завтрака.

Кроме того, соленый лосось - универсальный ингредиент, который также появляется в ланч-боксах бэнто, онигири (японские рисовые шарики), жареном рисе с лососем и окаю (японская рисовая каша).

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Как приготовить японский соленый лосось дома

Вам понадобится филе лосося (лучше всего более плотное и менее жирное), соль и сакэ.

Способ приготовления:

Начните с маринования лосося в сакэ примерно на 10 минут, чтобы удалить нежелательные рыбные запахи и усилить вкус рыбы. После маринования промокните филе насухо бумажными полотенцами, чтобы соль хорошо прилипла.

Щедро посыпьте лосося солью со всех сторон, уделяя особое внимание коже. Плотно оберните соленое филе слоями бумажных полотенец или храните его в герметичном контейнере, затем поставьте в холодильник как минимум на два дня.

Когда лосось будет готов к употреблению, просто запекайте его на гриле или на сковороде, пока он не приготовится по вашему вкусу, а кожа не станет хрустящей.

Напомним, ранее УНИАН писал, как вкусно приготовить лосось с помощью "суперпростого" трюка, о котором вы могли не знать.

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