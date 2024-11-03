Менеджер назвал хитрый тест, который проводит на собеседовании: его проваливают 70% людей

Это довольно простой тест, но в нем есть один подвох.

Опытные руководители и рекрутеры часто просят кандидатов, которые хотят получить у них работу, ответить на вопросы или выполнить необычные задачи. Менеджер, который раньше работал в кафе, назвал тест, с которым справлялся лишь небольшой процент соискателей, пишет Unilad.

На форуме в соцсети Reddit люди попытались узнать, какие нетрадиционные приемы используют интервьюеры при поиске сотрудников. Один из рассказов сильно выделяется на фоне остальных.

"Раньше я работал в кафе. Работа была простой. Я просил кандидатов намазать маслом два ломтика хлеба и положить на них ломтик сыра, чтобы получился сэндвич", - поделился один из пользователей.

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Задача может показаться простой, но для менеджера главным было не то, как кандидат намажет масло или положит ломтики хлеба, а гигиена. Он рассказал, что те соискатели, которые не помыли руки перед выполнением теста, проваливали собеседование.

По словам менеджера, всего около 30% соискателей успешно справлялись с этой задачей. Остальные люди не мыли руки перед тем, как прикасаться к еде, что стало для него плохим знаком.

Другой пользователь поделился еще более сложным тестом, о котором он узнал из компании, в которой проходил собеседование. Он показывает сразу несколько качеств кандидата.

"Они проводили обычное собеседование, но в тот вечер все вместе отправлялись выпить и пытались напоить новобранцев алкоголем", - вспоминает пользователь.

Он поделился, что это не просто развлечение, а серьезная проверка кандидатов:

"Это должно было быть развлечением, но также проверкой того, способен ли человек знать свои пределы и вежливо отказаться или сохранять самообладание после большого количества выпивки".

Другие советы для успешного собеседования

Ранее УНИАН писал, что рекрутеры назвали 10 главных ошибок кандидатов на собеседовании. Люди, которые допускают их, вряд ли получат желанную работу.

Кроме того, эксперт по вопросам карьеры LinkedIn Эндрю Маккаскилл поделился главным вопросом, который нужно задавать работадателю на собеседовании. По его словам, он поможет получить преимущество над другими кандидатами.

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