Тест на внимательность кажется совсем простым, но не всем удаётся решить его за отведенное время.

Хотите проверить свою внимательность и мыслительные способности всего за 5 секунд? Дайте ответ на это небольшой тест на IQ - взгляните на картинку и скажите, что на ней не так? Или, возможно, все верно? Попробуйте уложиться в этот небольшой отрезок времени.

Что не так на рисунке - тест на интеллект и внимательность

На рисунке изображен мужчина-кондитер, который собирается у себя на кухне пить чай - он держит чашку, на столе стоят чайник, печенье и другая выпечка.

На первый взгляд в этой сцене нет ничего необычного, но здесь явно что-то не так.

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Сможете ли вы за 5 секунд найти ошибку?

Подсказка: если разделить изображение на условные квадраты и "просканировать" их взглядом снизу вверх и слева направо, то есть вероятность быстрее найти ошибку.

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Подобные тесты IQ отлично подходят для проверки интеллекта. Задачи в виде картинок-головоломок, которые нужно решить за ограниченное время, оценивают умственные функции человека, такие как логическое мышление, распознавание образов, память и аналитическое мышление.

Практика таких тестов помогает развить остроумие и нестандартное мышление.

Ну как, вы заметили ошибку на картинке?

Возможно она спрятана в каком-то дальнем углу кухни?

Время уходит, поэтому действуйте быстро.

Еще раз тщательно отсканируйте изображение и посмотрите, заметите ли вы что-нибудь необычное на снимке.

Если вам удалось решить эту головоломку, то у вас отличное внимание к деталям и высокий уровень интеллекта.

Для тех, кто не смог - ответ ниже.

Ответ на тест

Ошибка на картинке в том, что на электрочайнике перепутаны отметки max и min.

Если вам понравилась головоломка, поделитесь с друзьями и семьей и посмотрите, кто решит ее первым.

Ранее мы публиковали похожий еще один тест, где нужно найти ошибку на кртинке - эта головоломка рассчитана на 7 секунд.

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