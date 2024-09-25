Если у вы любите сыр, но у вас высокое давление, то не спешите отказываться от любимого лакомства.

Высокое давление - это не то, что можно игнорировать. Если его не контролировать, то гипертония может привести к множеству серьезных проблем со здоровьем, поэтому надо тщательно выбирать продукты, которые вы едите.

Издание Health digest назвало сыр, который можно спокойно есть, потому что он не влияет на кровяное давление. Речь идет о моцарелле.

Яна Грин Хэнд, MS, RD, основательница Helping Hand Nutrition, рассказала:

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Моцарелла содержит меньше половины натрия, чем фета и пармезан, и меньше, чем большинство других сыров. Слишком большое количество натрия в рационе может привести к повышению кровяного давления, задержке воды в организме, болезням сердца и почек. Моцарелла богата калием, который помогает сбалансировать натрий в организме и расслабить стенки кровеносных сосудов.

Кроме того, Хэнд напомнила, что моцарелла привносит в любое блюдо солидное количество белка и кальция.

Отчего может быть повышенное давление

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 100 граммах моцареллы из цельного молока содержится 486 миллиграммов натрия. Для сравнения, в такой же порции сыра фета содержится 1 140 миллиграммов натрия. При этом Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рекомендует большинству взрослых ограничивать потребление натрия до 2300 миллиграммов в день.

По мнению Американской ассоциации сердца, употребление большого количества соли заставляет кровеносные сосуды сужаться, что, в свою очередь, заставляет сердце усиленно качать кровь. Повышение артериального давления приводит к повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании 2023 года, опубликованном в журнале JAMA, ученые пришли к выводу, что сокращение потребления натрия всего на неделю может оказать значительное влияние на кровяное давление.

Как сыр моцарелла влияет на организм

По данным Healthline, с каждой унцией моцареллы вы можете получить 11% рекомендуемой дневной нормы кальция. Это очень важно, потому что кальций - питательное вещество, которое может регулировать кровяное давление.

В статье 2022 года, опубликованной в Кокрановской базе данных систематических обзоров, рассматривалась эффективность кальция для снижения кровяного давления. Авторы пришли к выводу, что увеличение количества кальция может оказать профилактическое воздействие на будущую гипертонию у людей с нормальным артериальным давлением.

При этом Аманда Дэвис, доктор фармацевтических наук, доктор философии, советует не переусердствовать с потреблением кальция.

Ранее УНИАН писал, что кардиологи назвали самый полезный обед при высоком кровяном давлении.

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