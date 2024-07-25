В списке есть виноград и ананас.

Диетолог Джанин Боуринг порекомендовала, какие фрукты и ягоды следует исключить из рациона (или ограничить их употребление), если вы пытаетесь похудеть. В основном - из-за высокого содержания сахара в них, пишет Best Life.

Какие фрукты/ягоды вредны при похудении

Бананы. Богаты сахаром и, следовательно, могут повлиять на ваши цели по снижению веса. По данным клиники Кливленда, в одном банане содержится более 15 граммов сахара. Это как съесть глазурованный пончик.

Вишня. В клинике Кливленда сообщают, что одна чашка этого фрукта содержит около 19 граммов сахара, столько же, сколько полноразмерный батончик "Сникерс".

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Сухофрукты. Многие варианты сухофруктов полны нездоровых и калорийных добавленных сахаров, таких как тростниковый сахар, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Виноград. Также содержит сахар (15 г на чашку), а потому его лучше избегать на пути к снижению веса.

Манго. В этих фруктах тоже много сахара - 46 г. Чтобы противодействовать содержанию сахара в манго, специалисты советуют употреблять его с продуктами с высоким содержанием белка, такими как греческий йогурт.

Ананас. В одной чашке фрукта содержится более 16 г сахара.

Напомним, ранее УНИАН писал, как заморозить лимон правильно, чтобы хранить его месяцами.

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