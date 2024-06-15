Поливайте вишню регулярно, и урожайность приятно удивит вас.

Популярная в украинских садах вишня весьма устойчива к засухе, но это не значит, что её совсем не нужно поливать. Ягоды примерно на 80% состоят из воды. А значит жидкость напрямую влияет на размер и урожайность плодов. Садовникам полезно знать, как правильно поливать вишню, чтобы ветки буквально ломились от ягод.

Как часто поливать вишню летом

Нет универсального ответа на вопрос о том, как часто поливать вишню. Всё зависит от погоды и от вашего региона. Если погода дождливая (хотя бы 3 крупных дождя за месяц), то поливы можно прекратить. Избыток влаги вреден для вишни - корни подгнивают, а ягоды становятся водянистыми.

Если месяц ожидается засушливым и без крупных ливней, то деревья стоит "напоить" раз в 2-3 недели. То, как часто поливать черешню, также зависит от региона. В засушливых областях (Одесская, Херсонская, Николаевская, Крым) поливы стоит увеличить, а во влажных Карпатах и Прикарпатье - сократить до 1 раза в месяц.

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Как правильно поливать черешню и вишню

Для вишни и черешни рекомендуется организовать капельный полив, если есть такая возможность. Он будет наиболее эффективным. Если это невозможно, то достаточно просто полить каждый саженец под корень.

Количество воды на одно дерево за один полив варьируется от 15 литров для молодых деревьев до 20 литров для вишен старше 20 лет. В жаркую погоду сад поливают утром или вечером, но только не днем.

В период плодоношения поливы можно сочетать с подкормками. Для этого смешайте 10 литров воды с 1 стаканом золы или 500 г коровяка. Затем этот настой смешайте с чистой водой в пропорции 1:10. Поливайте вишни и другие плодовые деревья таким удобрением, и урожайность культур значительно вырастет.

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