Можно снизить риск возникновения сердечно-сосудистых болезней на десятки процентов.

Завтрак всегда считался самым важным приемом пищи в течение дня. Ученые обнаружили, что правильно подобранные продукты могут снизить риск инфаркта и инсульта.

Как пишет Independent, если заменить одно яйцо на горсть орехов, это снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний до 17%, диабета - на 18% и ранней смерти - на 15%.

Для понимания опасности стоит отметить, что только в Великобритании от болезней сердца ежедневно умирает 460 человек и 48 000 - ежегодно.

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Также было обнаружено, что люди, которые заменили 50 граммов обработанного мяса (эквивалент колбасы) бобовыми имели на 23% меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или их развития. В случае замены такого продукта на орехи, результат был еще лучше - 27%.

"Многие люди начинают день с яйца или жареного мяса на завтрак, но результаты этого анализа показывают, что лучше заменить эти продукты растительными. Также есть доказательства того, что людям может быть полезно заменить мясо птицы растительной пищей, хотя доказательств замены молочных продуктов мало", - отметила доктор Сабрина Шлезингер.

В то же время нет никакой пользы в замене рыбы и морепродуктов на растительные варианты. Это касается и молочных продуктов.

Другие советы по питанию

Как рассказала диетолог Крутика Нанавати, существует две категории продуктов, которые ни в коем случае нельзя выбирать на завтрак. Они не дадут снизить уровень холестерина, избежать закупорки артерий и похудеть.

Всего одна горстка орехов обеспечит вас множеством питательных веществ. Он содержит не только основные витамины и минералы, но также белки и полезные жиры.

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