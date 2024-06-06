В списке есть лосось и капуста.

Здоровье мозга безусловно зависит от общего режима питания. Нам необходимо есть разнообразную питательную пищу, которая содержит множество различных полезных веществ, отметила диетолог Сара Берри из Лондона, пишет Telegraph.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Mental Health, подтвердило это и показало, что, когда дело касается здоровья мозга, ничто не сравнится со сбалансированной диетой.

"Люди, которые придерживались более сбалансированной диеты, имели лучший "подвижный интеллект", скорость обработки информации, память, исполнительные функции", - рассказал один из авторов исследования доктор Вэй Ченг. Видео дня

Однако, как отметила диетолог Берри, "в некоторых продуктах есть волшебные ингредиенты, которые действительно могут помочь нашему мозгу". Например:

Лосось. Богат жирными кислотами омега-3, которые важны для сердца и иммунитета, а также для здоровья мозга. Одно исследование показало, что добавки омега-3 борются с симптомами депрессии, а также могут помочь предотвратить ее.

Орехи и семена. Являются источником питательных веществ и содержат полифенолы, которые влияют на здоровье мозга. Особенно хороши грецкие орехи, утверждают специалисты. Исследование 2020 года показало, что употребление грецких орехов приводит к улучшению памяти и работы мозга.

Капуста. Богата питательными веществами и клетчаткой, которые связаны с замедлением снижения когнитивных функций.

Кофе. Также поддерживает когнитивные функции мозга, отметила диетолог Габриэла Пикок. Исследование, проведенное в январе 2024 года, показало, что две-три чашки кофе или чая в день снижают риск деменции на 28%.

Зеленый чай. Содержит L-теанин, который может улучшить качество нашего сна, вызывает спокойствие, стимулируя серотонин, успокаивает тревогу и повышает уровень счастья.

Цельнозерновые продукты. Исследователи обнаружили темпы снижения когнитивных функций и памяти у тех, кто регулярно есть цельнозерновые продукты.

Оливковое масло первого холодного отжима. Богато полифенолами, которые полезны для здоровья мозга. Согласно исследованию Гарвардской школы общественного здравоохранения, употребления всего лишь половины чайной ложки оливкового масла в день достаточно, чтобы снизить риск смерти от деменции на 28%.

Напомним ранее была названа польза грейпфрута для здоровья.

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