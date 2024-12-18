Иногда мы с опасением смотрим на почерневший банан, но в них нет ничего плохого.

Бананы являются хорошим источником клетчатки и калия, из-за чего они с легкостью могут стать ключевой частью здорового питания и вашего общего рациона. Большинство людей предпочитают желтые бананы, однако иногда стоит присмотреться к коричневым — бананы могут многое предложить, несмотря на их внешний вид.

Эти перезрелые фрукты являются здоровым источником тех же витаминов и минералов, что и желтые, говорится в материале, подтвержденном сертифицированным врачом Сюзанной Фишер, Very Well Health.

Коричневые бананы более спелые и мягкие, чем желтые. Они также более сладкие. Поэтому их чаще используют в выпечке и других рецептах, чем употребляют в качестве самостоятельного перекуса. Банан считается спелым, если на его кожуре появились небольшие коричневые пятна. Эти коричневые пятна - признак того, что крахмал в плодах превратился в сахар, который делает бананы более сладкими и ароматными. Хотя мякоть банана также может иметь коричневые пятна, они часто появляются из-за ушибов на очень спелых бананах.

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Бананы с коричневыми пятнами на кожуре или мякоти считаются съедобными. Однако чем спелее становятся бананы, тем выше риск того, что на них могут быть бактерии.

Три признака того, что ваши бананы слишком спелые для безопасного употребления

На банане видна плесень. Черная кожица не является признаком плесени. Вместо этого плесень на бананах выглядит как пушистый белый, серый или зеленоватый нарост, похожий на плесень на хлебе, особенно возле плодоножки.

Банан пахнет гнилью или брожением.

Из банана сочится жидкость.

Кожура и плод внутри банана черные, что говорит о том, что банан перезрел.

Мутность при легком нажатии на кожуру банана.

Преимущества коричневых бананов по сравнению со спелыми

Несмотря на свой неприглядный вид, коричневые бананы могут обеспечить ряд преимуществ по сравнению с более привлекательными спелыми желтыми бананами. В них гораздо больше сахара, что делает их отличным выбором для использования в качестве ингредиентов в выпечке. Они легче усваиваются, так как ферменты расщепляют резистентный крахмал (крахмал, который не переваривается) до простого сахара, делая его более легкоусвояемым.

Люди с диабетом могут безопасно употреблять бананы, выбирая менее спелые бананы из-за их более низкого гликемического индекса (ГИ) и более высокого содержания резистентного крахмала, который оказывает менее непосредственное влияние на уровень сахара в крови.

Вы можете замедлить выброс сахара в кровь, употребляя бананы в небольших порциях вместе с продуктами, содержащими полезные жиры, белки или дополнительную клетчатку.

Ранее УНИАН сообщал, полезны ли бананы при диабете. Диетологи заявляют, что их можно есть, но с ограничениями.

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