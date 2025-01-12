В частности, начните чаще общаться с семьей и друзьями – даже в онлайне.

Время от времени у каждого из нас возникает непреодолимое ощущение одиночества. Кажется, что эту пустоту невозможно побороть.

Однако это не так, уверяют психологи. Издание The Independent рассказало о ключевых признаках одиночества и 7 вещах, которые стоит сделать, если вас не покидает это ощущение.

Признаки одиночества: флажки, на которые стоит обратить внимание

Заметное изменение в поведении близкого человека может свидетельствовать о том, что он переживает одиночество, говорит психотерапевт и клинический директор The Dawn Rehab в Таиланде Хелен Уэллс. Так, ваши близкие могут быть грустными, отстраненными, говорить о том, что их забыли.

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"Они также могут отказаться от занятий или групп, которые им раньше нравились, избегать телефонных звонков или визитов", – заметила специалист.

Одиночество также может проявляться физически – в частности, в небрежном отношении к личной гигиене. Усталость, трудности со сном или частые болезни тоже могут свидетельствовать об одиночестве, поскольку стресс ослабляет иммунную систему.

Чувствуете себя одинокими? 7 вещей, которые можно сделать

1. Обратитесь к близким

Эрготерапевт Стейси Чишири советует больше общаться с друзьями и семьей. Можете поддерживать связь даже в онлайн-формате. Будьте честными относительно того, что вы чувствуете.

"Друзья тоже могут быть семьей, и они могут предложить поддержку, особенно если вы чувствуете, что вам не с кем провести время", – добавила она.

2. Запишитесь в какой-нибудь клуб

Существует много клубов, которые предоставляют возможность встречаться с людьми в вашем районе и вместе наслаждаться различными видами хобби – от фотографии до вязания, изучения языка, творчества и тому подобное.

3. Двигайтесь

"Занятия в спортзале и группы по плаванию, например, могут обеспечить вам регулярные физические упражнения и возможность познакомиться с другими людьми, которые увлечены поддержанием хорошей физической формы", – говорит Чишири.

Если вам нравится быть на природе, попробуйте чаще ходить пешком, присоединитесь к местным клубам, которые организуют тренировки или пробежки в парках – так вы сможете познакомиться с новыми людьми.

4. Побалуйте себя

Очень важно баловать себя не только по праздникам. И не обязательно, чтобы это было что-то роскошное.

Угостите себя шоколадкой, побалуйте себя новой книгой, посмотрите фильм, примите теплую ванну и так далее.

5. Ищите местные общественные столовые

Если вам нужна компания, обратитесь к благотворительным организациям, которые организуют обеды для одиноких или тех, кто нуждается в поддержке, советует Чишири.

6. Практикуйте позитивные аффирмации

Позитивные аффирмации – это простые, но мощные утверждения, которые могут помочь изменить ваше мышление в сторону более позитивной и обнадеживающей перспективы, объясняет Чишири.

"Записывайте их, или даже проговаривайте про себя. Чем больше вы их будете повторять, тем больше они помогут изменить ваше мышление на позитивное", – отметила она.

7. Включите телевизор или радио

Многие люди, страдающие от одиночества, часто полагаются на радио и телевидение как на компанию. Мировые и местные новости доступны 24 часа в сутки 7 дней в неделю, что может обеспечить большой комфорт. Кроме того, так вы будете оставаться в курсе последних событий.

Как обрести счастье, когда чувствуете себя одинокими

Чувство одиночества часто может казаться непреодолимым вызовом. Но оно может стать путем к счастью. Лаклан Браун утверждает, что нужно принять одиночество и превратить его в положительный опыт.

Кроме того, он советует открыть для себя новые хобби и увлечения. Можете также разработать рутину ухода за собой. Забота о себе – фундаментальный аспект поиска счастья, особенно когда вы чувствуете себя одинокими.

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