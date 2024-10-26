Эксперты дали свои лучшие советы по стирке полотенец, чтобы они прослужили дольше и оставались при этом мягкими, пишет southernliving.com.
Отмечается, что регулярная стирка полотенец не только сохраняют их свежими, чистыми и мягкими, но и продлевает их срок службы.
По словам соучредителя и креативного директора Weezie Towels Лиз Эйххольц, высококачественные полотенца должны прослужить 1–2 года в зависимости от использования и правильного ухода.
Как правильно стирать полотенца в стиральной машине - советы
Специалисты развеяли популярный миф о том, что стирать полотенца рекомендуется в горячей воде, она помогает убить все бактерии и микробы.
"С современными технологиями и нашими превосходными моющими средствами и добавками я думаю, что вы можете безопасно стирать полотенца в теплой воде с большим успехом", - отметил эксперт по стирке и ведущий телешоу The Laundry Guy Патрик Ричардсон.
Эйххольц согласилась с этим мнением, добавив, что горячая вода на самом деле не полезна для полотенец, так как со временем она повреждает волокна.
"Мы рекомендуем стирать полотенца в холодной воде, мы обещаем, что она убивает столько же бактерий, сколько и горячая вода, - заявила она. - Со временем чрезмерное воздействие высоких температур может повредить волокна и, в свою очередь, сделать полотенце грубым на ощупь".
По словам Ричардсона, хлопок, вероятно, единственный тип ткани, который может выдерживать высокие температуры воды: "Другие ткани не выдерживают".
Вместо того, чтобы стирать полотенца в обжигающе горячей воде, эксперт предлагает использовать меньше моющего средства при теплой стирке и добавлять отбеливатель:
А Эйххольц рекомендует использовать натуральные средства - уксус и пищевую соду, они помогают разрушить отложения и нейтрализовать запах.
Напомним, ранее УНИАН, как смягчить полотенца во время стирки.