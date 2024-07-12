Авокадо известно своими полезными свойствами для здоровья человека.

В отличие от большинства других плодов, авокадо не созревает на дереве, а становится вкуснее и мягче уже после того, как его соберут. Однако покупка авокадо - настоящая лотерея, ведь не всегда можно угадать, что оно точно спелое. Издание Parade назвало три совета, как понять, что авокадо спелое и его можно потреблять.

Издание отметило, прежде чем положить авокадо в свою продуктовую корзину, загляните под плодоножку (деревянистый узелок в верхней части авокадо). Если он коричневый - это не значит, что такое авокадо созревшее. Стоит обратить внимание, где плодоножка отрывается и еще зеленая снизу.

Хотя цвет является полезной визуальной подсказкой для определения того, спелое ли авокадо, он не всегда является лучшим показателем. Эксперты из совета Hass Avocado Board предлагают следующие шаги:

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просматривая кучу авокадо, обратите внимание на те, которые имеют более темный цвет, что может указывать на спелость. Проверьте внешнюю кожу на наличие крупных вмятин, которые могут свидетельствовать об ударах;

держите авокадо на ладони;

проверьте прочность, осторожно сжав, но не кончиками пальцев, это может привести к появлению вмятин.

Если плод совсем не поддается легкому давлению, он еще не спелый и нужно еще 4-5 дней для созревания. Когда кожура ломается, это означает, что авокадо почти спелое, но еще не идеальное. Если же авокадо спелое, оно поддается легкому сжатию. Спелый плод может иметь более темный цвет, однако он должен быть слегка мягким, но не кашеобразным.

"Когда авокадо перезрело, оно почти не поддается сжатию. Оно может иметь вмятины, коричневую или желтую внутреннюю мякоть или даже запах, похожий на прогорклый или кабачковый", - пояснили в материале.

Также УНИАН писал, куда положить авокадо, чтобы оно созрело. Эксперт поделилась полезным лайфхаком и отметила, что хранение авокадо в воде - не лучшая идея.

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