По словам диетологов, чрезмерное потребление картофеля может привести к некоторым побочным эффектам. И дело не только в вашем весе и фигуре.

Относительно картофеля в рационе человека есть много дискуссий. Одни утверждают, что этот овощ за счет существенного содержания крахмала может негативно повлиять на уровень веса.

Также бытует мнение, что картофель на пару, запеченный, обработанный "по-полезному" с минимальным добавлением масла - это даже диетично. Среди врачей есть консенсус относительно того, что употребление картофеля в чрезмерном количестве - это 100% "зло" для организма. Собственно, как и переедание любым другим продуктом.

Что именно произойдет с нашим телом и самочувствием, если вы будете есть много картофеля каждый день. Во мнении специалистов разбирался Health.

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Сколько советуют есть картошки, чтобы не навредить организму

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 100 граммах картофеля содержится около 92 калорий. В 2019 году среднестатистический житель США съедал примерно 22,4 кг картофеля в год в расчете на одного человека.

В то же время диетологи рекомендуют съедать в неделю от 4 до 6 средних порций картофеля (примерно от 1600 до 2400 калорий), и не превышать эту норму. Может показаться, что это довольно значительная порция. Но следует не забывать, если речь идет о том же картофеле "фри", то разрешенное количество картофеля будет значительно меньше.

Что будет, если съесть много картофеля

Употребление слишком большого количества картофеля, особенно жаренного во фритюре или с добавлением жира и соли, может вызвать побочные эффекты, такие как повышение уровня сахара в крови и артериального давления, несмотря на то, что картофель является хорошим источником витаминов, минералов и клетчатки.

1. Скачки уровня сахара в крови из-за картофеля. Из-за высокого содержания углеводов картофель может оказаться вашим "страшным" сном, если у вас есть проблемы со скачками уровня сахара в крови. Чрезмерное употребление картофеля - это, прежде всего, риск для людей с диабетом или резистентностью к инсулину. Хотя тарелка отварного картофеля в мундире может показаться "безопасной" и не калорийной, людям с упомянутыми проблемами лучше выбрать на ужин что-то другое. Если совсем невмоготу терпеть, можно воспользоваться методом одной "четверти тарелки" от Американской диабетической ассоциации (ADA).

Она советует заполнить свою "обеденную" тарелку на 1/4 углеводами (в нашем случае картофелем), другую половину тарелки заполнить не крахмалистыми овощами, а как "изюминку", добавить на остальную тарелку белка. То есть мяса, рыбы, яйца - всего того, что сами себе выберете. Такой метод помогает контролировать уровень сахара, заявляет ADA.

В вопросе влияния крахмала на организм нужна "золотая" середина: если преувеличить, будут последствия, но если организму давать слишком мало углеводов, уровень сахара, наоборот, может критически низко упасть.

2. Картофель "против" веса? Употребление слишком большого количества картофеля, особенно жаренного во фритюре или с высококалорийными добавками, такими как масло, сметана и бекон, может привести к увеличению веса. Картофель фри - популярный гарнир в рационе большинства американцев. Но из-за добавления масла, его базовая калорийность увеличивается едва ли не вдвое. Логично, что это не очень подходит телу человека с точки зрения похудения.

В этом случае диетологи не "открывают Америку", когда советуют выбирать для себя более диетические сочетания гарнира (например, вместо бекона есть картофель с курицей или рыбой). А главное, картофель в масле - это исключение, которое следует позволять себе очень редко. Специалисты советуют просто его отваривать или запекать. Но, даже в этом случае, важно следить за своей порцией. Не будет смысла в "полезной" обработке картофеля, если есть его килограммами.

3. Очень много картофеля - высокое кровяное давление? Врачи считают, что высокое содержание углеводов в картофеле и его влияние на уровень сахара способны вызвать еще одно негативное последствие для организма - повышенное кровяное давление. В рамках ряда исследований их участники жаловались на гипертонию и повышение артериального давления из-за употребления картофеля. Однако это "спорный" вывод, ведь врачи не проводили прямых измерений артериального давления пациентам, чтобы лично в этом убедиться.

4. Картофель "бомбардирует" наш желудок? В кое-чем чрезмерное употребление картофеля похоже на "передозировку" горохом. Человек может испытывать вздутие живота, газы, тяжесть в теле и другие негативные последствия, если его переесть. Это особенно актуально, если есть жареный картофель или картофель с большим количеством масла.

Что есть вместо картофеля

Если любите картофель, но есть желание сбалансировать свой рацион каким-то альтернативным продуктом, есть немало вариантов. Не бойтесь есть продукты, содержащие тяжелые углеводы. Они важны для организма и ими можно насытиться на дольше.

Выбирайте: коричневый рис или другой некруглый рис, киноа, овес, цельнозерновой хлеб, макароны, фасоль, чечевицу, горох. Вдобавок, в качестве гарнира, к ним можно положить в тарелку зелень, помидоры, морковь, болгарский перец и тому подобное. И не забудьте про белок - это обязательная аминокислота для костей, мышц, кожи и других важных составляющих нашего тела.

Жареный картофель - 5 хитростей в приготовлении

Как мы уже отмечали, жареный картофель каждый день - не полезен. Однако, как исключение, на праздник или "читмил" раз в неделю, ее можно себе позволить. Тем более есть 5 хитростей от британских шеф-поваров о том, как приготовить это блюдо вкуснее, с любимой хрустящей корочкой, чтобы таяло во рту.

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