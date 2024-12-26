Ваша самокритика может мешать вам построить крепкие и длительные отношения.

В любых отношениях мы склонны подчеркивать свои сильные стороны перед потенциальным новым партнером. Это правильно, поскольку мы обычно хотим показать себя с лучшей стороны. При этом очень важно в дальнейшем не углубляться в самокритику, а продолжать находить хорошее в себе.

Как пишет в статье для для YourTango Памела Алайя, тренер по преодолению горя, автор и сертифицированный преподаватель по управлению гневом, существует четыре неочевидные привычки, связанные с самокритикой, которые могут разрушить даже самый крепкий брак.

1. Вы используете свою самокритику в качестве оправдания

Хотя может быть полезно напоминать нашим партнерам, что некоторые вещи не являются нашей сильной стороной, использование самокритики в качестве опоры или способа избежать чего-либо на постоянной основе не пойдет на пользу вашим отношениям.

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В то же время, если вы чувствуете себя более неспособным на что-то, лучше всего признать это и попросить о помощи. Но это также не должно быть регулярным явлением, поскольку ваш партнер быстро устанет от мнимых игр и в конечном итоге может подумать о том, чтобы вообще прекратить отношения.

2. Вы не пытаетесь исправить те качества, которые подвергаете критике

Если вы не можете или, возможно, не хотите даже попытаться улучшить определенный аспект себя ради отношений, то ваши отношения могут пострадать и, что еще хуже, могут не продлиться так долго, как вы надеялись.

С другой стороны, вы в некоторых случаях не сможете ничего сделать, чтобы улучшить то, за что вы себя критикуете, например, семью, в которой вы родились, или физическую сторону себя. Одно из психологических исследований указывает, что в таких случаях нужно продолжать подчеркивать все положительные стороны, которые вы видите в себе, и избегать сосредоточения исключительно на отрицательных сторонах.

3. Вы подвержены эмоциональному влиянию своей самокритики

Вы можете регулярно подвергаться влиянию своих внутренних и внешних недостатков и из-за этого чувствовать себя виноватым и депрессивным. Это состояние может помешать вам углубить отношения с кем-то, кого вы считаете важной частью своей жизни, просто потому, что вы заставили себя чувствовать себя хуже других.

Если вы постоянно чувствуете себя подавленным из-за этих аспектов или постоянно полагаетесь на своего партнера, чтобы он заставил вас чувствовать себя лучше, то это не закончится ничем позитивным, предупреждает психолог. Как бы люди ни хотели стараться, никто не хочет или не имеет энергии быть "постоянным болельщиком" 24/7. Если вы испытываете больше уныния, чем обычно, и чувствуете, что подвержены риску депрессии, вы можете рассмотреть возможность посещения терапии.

4. Вы начинаете переносить критику на своего партнера и другие внешние ситуации

Критика, как правило, порождает еще больше критики. Если вы всегда смотрите на себя в поисках неправильных вещей, вы будете склонны рассматривать свои отношения и весь жизненный опыт через одну и ту же линзу. В конце концов вы устаете быть униженным и начинаете смотреть на своего партнера и все внешние ситуации и начинаете критиковать их. Чрезмерная критика партнера может оттолкнуть вашего партнера, даже если вы заботитесь о его интересах, подчеркивает психолог.

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