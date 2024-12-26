Этот брак обречен: женщины разводятся, если идут замуж по этим причинам

Всего психологи определили 14 основных причин, которые создают иллюзию желания идти к алтарю, но эти авантюры чаще всего завершаются разводом.

Любовь в воздухе часто вдохновляет на мечты о свадьбе, но важно помнить: брак должен быть по правильным причинам и с правильным человеком. Коуч по знакомствам и терапевт Тристан Куперсмит назвал несколько распространенных ложных причин, по которым люди спешат к алтарю, и почему это может привести к разочарованиям.

1. Ваши биологические часы тикают

Это не причина спешить. "Иметь неправильного отца для вашего ребенка - это не только плохо для вас, но и для вашего будущего ребенка", - отмечает эксперт.

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2. Вы достигли "магического возраста"

Бракосочетание не должно зависеть от возраста. Обязательства не касаются временных рамок. Речь идет о пределе опыта.

3. Вы нашли платье своей мечты

Красивое платье - не причина для брака. Терапевт Кэрин Голдштейн напоминает: "Можно спросить, действительно ли эта свадьба о вас двоих".

4. Ваш партнер - лучший из тех, кого вы встречали

Лучший вариант для вас существует всегда, поэтому погрузитесь в самолюбие. Любовь к себе позволяет иметь более высокую самооценку, и это способствует лучшим отношениям, подтверждают исследования 2023 года.

5. Вам нужна финансовая стабильность

Брак из корыстных побуждений хрупок. Этот закон всегда работает.

6. Вы думаете, что брак исправит отношения

Брак лишь подчеркивает существующие проблемы. Особенно важно решить вопрос о детях и деньгах перед тем, как брать на себя обязательства, советуют исследователи.

7. Вы хотите "закрыть вопрос брака"

Жениться только потому, что это осталось в списке ваших достижений, - ошибка. "Лучше быть последним, кто устоит, чем первым, кто упадет", - предостерегают психологи.

8. Давление со стороны родителей

Важно сделать выбор самостоятельно. Шум и давление усилятся, если вы неудачно женаты или разводитесь после дорогой свадьбы.

9. Потому что он предложил

Большой, блестящий камень - это еще не причина сказать "да", напоминают психологи.

10. Мечты о сказочной свадьбе

Если мечта о свадьбе важнее самого партнера, это сигнал задуматься. Женились бы вы без свадебной вечеринки?

11. Вы ждете ребенка

Ребенок - не повод для брака, если это не настоящая любовь.

12. Вы не можете оставаться одинокими

Одиночество лучше несчастливого брака. "Брак также не гарантирует постоянного общения", - отмечает психолог Бет О'Брайен.

13. Вы никогда не ссорились

Без конфликтов отношения остаются непроверенными. "Отношения должны пройти испытания, чтобы проверить их прочность", - рекомендуют эксперты.

14. Все вокруг женятся

Ваш путь уникален. "Не спешите; танцуйте в своем темпе, и когда придет время, вы захотите бежать к алтарю", - советуют специалисты.

Брак - это не финишная линия, а начало путешествия. Выберите правильный момент и партнера, чтобы сделать этот шаг счастливым и осмысленным.

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