Когда вы проходите собеседование, стоит придерживаться определенных правил.

Когда вы проходите собеседование при устройстве на работу - как виртуальное, так и личное - стоит придерживаться определенных правил. Об этом пишет Make It.

Советами по прохождению собеседования с изданием поделилась вице-президент компании по трудоустройству Career Group Companies Эмили Левин.

Не появляйтесь слишком рано

Видео дня

Для начала вам следует убедиться, что вы приедете вовремя. Но если вы появитесь слишком рано, это может вызвать желание у интервьюера поспешить.

"Я рекомендую убедиться, что вы прибыли в здание на 15-20 минут раньше. Это гарантирует, что у вас будет достаточно времени, чтобы найти номер квартиры или офиса, но вы не будете там задолго до начала собеседования.

Подайте себя максимально профессионально

Презентация является ключевым моментом. Не жуйте жвачку, не носите солнцезащитных очков во время собеседования, - советует эксперт:

"Убедитесь, что вы не пришли с запахом сигаретного дыма или слишком надушенными. ... Вы хотите произвести впечатление, основанное на вашем опыте, а не на том, как вы одеты или как пахнете".

Не разглашайте конфиденциальную информацию

Независимо от вашего профессионального прошлого, будьте стратегичны в отношении того, как вы говорите об этом. Избегайте сквернословия относительно предыдущих работодателей или разглашения информации, которая является служебной или конфиденциальной, говорит эксперт.

"Разглашение секретов создает впечатление, что если бы ваш интервьюер возьмет вас на работу и поделится конфиденциальной информацией, в будущем вы, скорее всего, поступите с ним так же", - говорит Левин.

Другие советы по поведению на собеседовании

Как писал УНИАН, менеджер ИТ-компании рассказал о секретном тесте на хобби, который он проводит на каждом собеседовании. "Я заставляю их сидеть в маленькой комнате, смотря видео, и выхожу, а потом смотрю, уделили ли они видео все свое внимание или вытащили свой телефон, просмотрев запись", - рассказал эксперт.

Также УНИАН сообщал, какой вопрос задает Илон Маск во время каждого собеседования. Основатель SpaceX ищет в своих кандидатах "доказательства исключительных способностей".

Как рассказал Маск, вместо того, чтобы сосредотачиваться на квалификации соискателя, он просто спрашивает: "С какими самыми сложными проблемами вы имели дело, как с ними справлялись и как принимали решения в ключевые моменты?".

Вас также могут заинтересовать новости: