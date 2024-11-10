Работодатель открыл тайну, что говорить о себе на собеседовании.

Прежде чем пойти на собеседование, большинство кандидатов тратят часы на подготовку ответов на часто задаваемые вопросы. Но независимо от того, насколько подготовленными вы чувствуете себя, нет никакой гарантии, что вас не застанут врасплох, чтобы выявить ваш истинный характер, пишет Mirror.

Менеджер ИТ-компании рассказал, что делает во время собеседования с кандидатами на должность, и это помогает ему нанять правильного человека для работы. По его словам, он спрашивает соискателя о его хобби.

"Например, если бы кто-то сказал, что коллекционирует комиксы, я бы спросил: "Придумали ли они что-то новое после Людей Икс?", - рассказал менеджер.

Видео дня

По словам эксперта, возможно, претендент не особо интересуется этим хобби, но по его реакции можно увидеть, как он реагирует на вопрос - то ли с волнением, то ли со смущением:

"Некоторые люди заставили бы меня чувствовать себя дураком, если бы я не знал то, что они знают. Большинство вежливо ответили бы и, возможно, объяснили бы кое-что. А действительно достойные относились бы ко мне, как 10 000 счастливчиков, и действительно вызвали бы у меня восхищение своими хобби".

Специалист рассказал, что поскольку он нанимал внутренних ИТ-специалистов, которые будут работать с сотрудниками высшего уровня, ему пришлось найти способ гарантировать, что они случайно не обидят основателя или генерального директора.

"Я заставляю их сидеть в маленькой комнате, смотря видео, и выхожу, а потом смотрю, уделили ли они видео все свое внимание или вытащили свой телефон, просмотрев запись", - рассказал собеседник издания.

Другие советы по поведению на собеседовании

Ранее УНИАН сообщал, какой вопрос задает Илон Маск во время каждого собеседования. Основатель SpaceX ищет в своих кандидатах "доказательства исключительных способностей".

Как рассказал Маск, вместо того, чтобы сосредотачиваться на квалификации соискателя, он просто спрашивает: "С какими самыми сложными проблемами вы имели дело, как с ними справлялись и как принимали решения в ключевые моменты?".

Также пользователь сети рассказал о необычном "тесте на соль и перец", который проводил его бывший руководитель для кандидатов. Тот принимал все свои решения на одном факторе - пробовал ли человек, с которым он разговаривал, свою еду, прежде чем добавлять соль, перец или острый соус.

Те, кто не попробовали еду перед добавлением соли и перца, не получали работу.

Вас также могут заинтересовать новости: