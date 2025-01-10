Процесс приготовления имеет определенные особенности.

Король Великобритании Чарльз III любит бутерброды для пикников, однако повара должны готовить их особым образом.

TikTok-блогер matta_of_fact решила приготовить "королевский бутерброд" по рецепту от его шеф-повара. Для начала она взяла пшеничную булочку ровно 8 сантиметров в ширину и разрезала ее пополам. Затем смазала нижнюю часть булочки майонезом и соусом песто.

Далее блогерша положила туда листья салата и поджаренное со щепоткой соли яйцо. Как она отметила, важно, чтобы яйцо сохранило круглую форму. Сверху женщина добавила несколько тонких ломтиков сыра грюер (традиционный швейцарский твердый желтый сыр.

Вторую половину булочки она смазала сливочным маслом и мармитом (популярная в Великобритании пищевая паста), после чего "собрала" сэндвич.

Любимые блюда королевской семьи

Ранее шеф-повар Даррен МакГрейди, который готовил для королевской семьи 15 лет, рассказал о блюдах, которые любила королева Елизавета II.

По его словам, она обожала обычные сэндвичи с джемом, которые ела еще маленьким ребенком. Также королева любила бутерброды с огурцом.

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