О его самочувствии рассказал племянник.

После фейковой новости о смерти короля Великобритании Чарльза III, стали известны подробности о его состоянии здоровья.

Недавно его старший племянник Питер Филлипс рассказал обновленную информацию о самочувствии своего дяди. Он отметил, что 75-летний король достойно борется с онкологическим заболеванием, однако хочет быстрее преодолеть все проблемы, чтобы работать в полную силу.

"Он в хорошем настроении. Но, я думаю, что он все же очень расстроен тем, что не может справиться и сделать все, что хочет. Но он очень прагматичный. Он понимает, что есть период времени, когда ему действительно нужно сосредоточиться на себе, но в то же время он всегда подталкивает свой персонал и всех своих врачей и медсестер к тому, чтобы они могли сказать: "Я действительно могу это сделать? Могу?", - пишет издание Newsweek.

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Также Питер добавил, что Чарльз III стремится вернуться к своей нормальной жизни, но пока на это нужно время.

"Он разочарован тем, что восстановление, возможно, займет немного больше времени, чем хотелось бы", - говорит племянник короля.

Что известно о здоровье короля Чарльза III

В январе этого года во время плановой проверки здоровья у Чарльза III обнаружили доброкачественное новообразование в предстательной железе, то есть в простате. Он перенес операцию, однако позже Букингемский дворец сообщил, что у мужчины обнаружили рак. Однако он продолжает выполнять государственные обязанности и работать с документами, но отменил свое присутствие на крупных мероприятиях.

Напомним, ранее страшный диагноз короля Чарльза III заставил сына Гарри приехать к отцу впервые за 4 года.

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