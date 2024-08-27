В частности это блюдо является простым в приготовлении.

Покойная королева Великобритании Елизавета II имела доступ к лучшим блюдам, которые для нее идеально готовила команда частных поваров. Однако одним из ее любимых блюд был простой сэндвич, пишет Mirror.

"Не секрет, что монарх любила пить послеобеденный чай, лакомясь солеными и сладкими блюдами, включая булочки до шоколадного бисквитного торта. И это включало в себя один особый бутерброд, который она любила есть с детства. Традиция пить послеобеденный чай является настолько же квинтэссенцией английской культуры, насколько это возможно, и обычно происходит между 15:30 и 17:00", - отмечают в материале.

Известно, что бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди работал на королевскую семью в течение 15 лет. В одном из своих видео на Youtube он показал, что одним из любимых послеобеденных лакомств были пенни с джемом.

Видео дня

"Королеве подавали пенни с джемом в детской комнате, когда она была маленькой девочкой, и с тех пор она ела их на послеобеденный чай. Простые, просто хлеб и джем с небольшим количеством масла - обычно клубничный джем. Мы делали джем в замке Балморал из великолепной шотландской клубники из наших садов", - рассказывает шеф-повар.

Также королева любила бутерброд с огурцом. Однако, по словам МакГрейди, это было сделать не просто. Он чистил мякоть огурца картофелечисткой, вплоть до водянистых семян. Вместо масла он использовал сливочный сыр, добавляя свежую мяту, а затем накладывал огуречные слайсы.

Несмотря на то, что покойная королева наслаждалась несколькими другими лакомствами во время послеобеденного чая, отсутствие булочек все же было неполноценным приемом пищи. Когда она ела булочки, то намазывала их сначала джемом, а затем добавляла капельку сливок.

"Она всегда пила послеобеденный чай, где бы она ни была. Мы прилетели в Австралию и были на королевской яхте. Было пять часов утра, но для королевы это было пять часов дня, поэтому моей первой работой было приготовление булочек", - отметил шеф-повар.

Королевская семья - последние новости

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл в этом году не были приглашены на летнюю встречу королевской семьи в замке Балморал. Друзья принца говорят, что король Чарльз больше не отвечает на звонки и письма сына, ведь их разрыв становится все сильнее.

Также сообщалось, что принцесса Кейт и принц Уильям опубликовали новое трогательное фото, на котором изображен их сын, принц Джордж. Известно, что 22 июля юному монарху, который является вторым в очереди на британский престол, исполнилось 11 лет.

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