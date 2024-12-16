Для этого вам понадобится лишь микроволновка.

Шоколадный торт своим ярким вкусом прекрасно вписывается в любое праздничное меню. Однако готовить его обычно сложно и долго.

Джемма Стаффорд, профессиональный шеф-повар и основатель Bigger Bolder Baking, поделилась с Ехргеѕѕ простым 10-минутным рецептом десерта, для которого не понадобится духовка.

"Легкий шоколадный пирог, приготовленный в микроволновой печи, - это беспроблемный десерт, который обеспечивает влажный и воздушный шоколадный пирог за считанные минуты. Благодаря использованию микроволновой печи этот рецепт домашнего шоколадного торта имеет простой процесс выпекания, обеспечивая превосходные результаты без необходимости длительного приготовления или выпекания в духовке", - отметила она.

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Для приготовления нужны:

мука - 210 г;

какао-порошок - 57 г;

сливочное масло - 180 г;

сахар - 225 г;

йогурт - 282 г;

черный шоколад - 43 г;

яйца - 3 шт;

разрыхлитель - 1,5 ч.л;

пищевая сода - 1 ч.л;

соль 0,5 ч.л.;

ванильный экстракт - 1,5 ч.л;

Три формы для выпечки смажьте маслом и выстелите пергаментом.

Просейте муку, какао-порошок, разрыхлитель, соду и соль в среднюю миску. Отдельно взбейте до рыхлой светлой массы масло с сахаром. Добавьте туда яйца и взбейте до однородности. Туда же вмешайте йогурт, ваниль и растопленный шоколад комнатной температуры.

Частями всыпьте мучную смесь, чтобы получить однородное тесто. Разделите его на три формы.

Каждый корж готовьте в микроволновке от 2 минут до 2 минут 20 секунд при мощности 1200 Вт. Также можете воспользоваться специальным режимом, если он у вас есть.

Бисквит будет готов, когда станет упругим в центре и отсоединится от стенок форм. Вы также можете вставить зубочистку в середину для точной проверки.

Далее приготовьте любой крем по вкусу - сметанный, масляный или сливочный. Смажьте коржи и украсьте торт.

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