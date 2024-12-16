Шоколадный торт своим ярким вкусом прекрасно вписывается в любое праздничное меню. Однако готовить его обычно сложно и долго.
Джемма Стаффорд, профессиональный шеф-повар и основатель Bigger Bolder Baking, поделилась с Ехргеѕѕ простым 10-минутным рецептом десерта, для которого не понадобится духовка.
"Легкий шоколадный пирог, приготовленный в микроволновой печи, - это беспроблемный десерт, который обеспечивает влажный и воздушный шоколадный пирог за считанные минуты. Благодаря использованию микроволновой печи этот рецепт домашнего шоколадного торта имеет простой процесс выпекания, обеспечивая превосходные результаты без необходимости длительного приготовления или выпекания в духовке", - отметила она.
Для приготовления нужны:
- мука - 210 г;
- какао-порошок - 57 г;
- сливочное масло - 180 г;
- сахар - 225 г;
- йогурт - 282 г;
- черный шоколад - 43 г;
- яйца - 3 шт;
- разрыхлитель - 1,5 ч.л;
- пищевая сода - 1 ч.л;
- соль 0,5 ч.л.;
- ванильный экстракт - 1,5 ч.л;
Три формы для выпечки смажьте маслом и выстелите пергаментом.
Просейте муку, какао-порошок, разрыхлитель, соду и соль в среднюю миску. Отдельно взбейте до рыхлой светлой массы масло с сахаром. Добавьте туда яйца и взбейте до однородности. Туда же вмешайте йогурт, ваниль и растопленный шоколад комнатной температуры.
Частями всыпьте мучную смесь, чтобы получить однородное тесто. Разделите его на три формы.
Каждый корж готовьте в микроволновке от 2 минут до 2 минут 20 секунд при мощности 1200 Вт. Также можете воспользоваться специальным режимом, если он у вас есть.
Бисквит будет готов, когда станет упругим в центре и отсоединится от стенок форм. Вы также можете вставить зубочистку в середину для точной проверки.
Далее приготовьте любой крем по вкусу - сметанный, масляный или сливочный. Смажьте коржи и украсьте торт.
Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить тирамису на скорую руку без яиц.