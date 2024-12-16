На приготовление уйдет менее 20 минут.

Тирамису - это самый известный итальянский десерт, о котором мало кто не слышал. Он сочетает в себе нежный крем, сладкое печенье, легкую горчинку кофе и какао. Аутентичный рецепт требует много времени, однако его можно приготовить с нуля на скорую руку, добавив его в насыщенное новогоднее меню.

"Тирамису - это классический итальянский десерт, который обычно сочетает в себе мягкие бисквитные коржи, смоченные в кофе и бренди или ликере, с порошковым какао и сыром маскарпоне. Если вы приготовите традиционный рецепт тирамису, вам может потребоваться провести несколько часов на кухне, но с помощью этого легкого рецепта вы сможете приготовить домашний, вкусный и впечатляющий десерт менее чем за 20 минут", - говорит Express.Джонни Ингленд, эксперт по кофе в Löfbergs.

По его словам, самое важное - это использовать свежесваренный молотый кофе, а не растворимый. Это добавляет мягкой насыщенности вкусу. Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

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жирные сливки - 250 г;

сахар - 50 г;

свежесваренный кофе - 250 мл;

печенье "дамские пальчики" - 100 г;

растворимый горячий шоколад - 2 ст.л.

Сварите кофе и оставьте его охлаждаться. Сливки и сахар взбейте до пышной и стабильной массы.

Смочите печенье в кофе комнатной температуры и выложите их на поднос 20 на 20 см. Лучше погружать их по одному, чтобы они не "набрали" больше кофе, чем надо.

Покройте печенье половиной сливочной смеси, разровняйте и добавьте еще один слой "женских пальчиков", смоченных в кофе. Покройте печенье последним слоем крема и присыпьте растворимым горячим шоколадом. Оставьте десерт в холодильнике на три часа или на ночь. После этого можно подавать.

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