В Харькове посреди улицы заметили бобра / фото ua.depositphotos.com
В спальном районе Харькова сняли бобра, который разгуливал по улице.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как сообщается, необычного пешехода на дороге заметил один из водителей и остановился. Бобр копался в луже, а когда увидел чужака, начал убегать.
Люди попытались поймать животное, чтобы оно не попало в опасность. Но в конце концов позвали на помощь зооволонтеров. Те специальной сеткой поймали бобра и отвезли в водоем, где выпустили на волю.
В спальном районе Харькова сняли бобра, который разгуливал по улице
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