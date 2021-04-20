Животное спасли зооволонтеры, которые поймали бобра и отвезли его к водоему.

В спальном районе Харькова сняли бобра, который разгуливал по улице.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, необычного пешехода на дороге заметил один из водителей и остановился. Бобр копался в луже, а когда увидел чужака, начал убегать.

Люди попытались поймать животное, чтобы оно не попало в опасность. Но в конце концов позвали на помощь зооволонтеров. Те специальной сеткой поймали бобра и отвезли в водоем, где выпустили на волю.

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Автор: Екатерина Лиманская