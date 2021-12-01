Украинец требовал от американца денег или пачку сока.

Американский блогер Трэвис Вью, один из авторов QAnon Anonymous, использовал фото украинского актера, победителя "Лиги смеха" в составе "Инародного театра абсурда "Воробушек" Александра Сердюка для аватарки Twitter-профиля и попал в интернет-скандал.

Об этом Сердюк написал на своей странице в Facebook.

О том, что Трэвис использовал фото Сердюка актеру рассказал друг, который случайно просмотрел трейлер нового сериала от HBO о теории заговора QAnon, в котором засветился и Twitter Трэвиса Вью с фото украинца.

В ответ друзья актера попросили его снять видео, в котором тот бы требовал от Трэвиса денег или сок за использование своего снимка.

"Привет, Трэвис. Меня зовут Александр. У тебя мое фото на аватарке. Спасибо, чувак. Это большая честь для меня. И мое лицо в сериале HBO тоже... Здесь моя карточка. Давай, мне надо денег. Я требую большие деньги или один апельсиновый сок", – заявил Сердюк.

Ролик подхватил сам Трэвис и его 85 тысяч подписчиков. Некоторые из пользователей даже были готовы отправить украинцу пачку сока.

Кто такие адепты QAnon

Первые сообщения, связанные с теорией QAnon, начали появляться в сети в 2017 году. Их автор - анонимный пользователь под ником Q - в своих публикациях намекает на то, что входит в ближайшее окружение Дональда Трампа и имеет доступ к государственным тайнам.

Сторонники теории верят, что Трамп намерен разоблачить тайную международную организацию сатанистов-педофилов, к которой, среди прочих, имеют отношение представители Демократической партии, а также немало американских знаменитостей.

В то же время экс-президенту США противостоит элита, которая сделает все, чтобы ему помешать. Трамп возлагает надежды на настоящих патриотов, которых призывает не верить политикам и популярным СМИ, а искать смысл в сообщениях Q.

Автор: Виолетта Орлова