Отмечается, что не все авто стоит покупать в салоне.

Покупка автомобиля - дело непростое, поскольку она может нанести огромный удар по кошельку. По данным Kelley Blue Book, средняя стоимость нового авто составляет около 48 000 долларов, а это почти 2 миллиона гривень - на 6 000 долларов больше, чем два года назад, и на 10 000 долларов больше, чем в сентябре 2020 года.

Эксперты Go banking rates назвали роскошные авто, которые лучше всего покупать подержанными.

2020 Genesis G70

Средняя цена этого авто составляет 23 156 долларов или почти 960 тысяч гривень.

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"G70 обладает спортивной и легкой управляемостью для тех, кто ценит производительность", - пишет U.S. News.

2019 BMW 5 серии

Средняя цена - 20 659 долларов или примерно 856 тысяч гривень.

U.S. News отмечает: "Сбалансированная езда и плавное управление делают его идеальным для поездок на работу и длительных путешествий".

2019 Audi Q7

Средняя цена - 22 978 долларов или около 953 тысяч гривень.

U.S. News отмечает: "Известный своей комфортной ездой и способной управляемостью, Q7 идеально подходит для семей, ищущих изысканную езду и универсальную производительность".

2019 Volvo XC40

Средняя цена - 19 455 долларов или чуть более 800 тысяч гривень.

Автомобиль с просторным салоном, мощностью до 248 лошадиных сил и полным приводом. По мнению U.S. News, "его динамичные характеристики идеально подходят для езды по городу и пригородных поездок, а компактный дизайн и легкая управляемость делают его практичным выбором".

2019 BMW 2 Series

Средняя цена - 19 459 долларов.

По мнению U.S. News, "2 Series обеспечивает увлекательное и плавное вождение в вариантах купе и кабриолет".

Ранее УНИАН писал, что названы самые популярные в Украине модели новых авто.

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