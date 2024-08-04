Выбирая между пробежкой или нырянием в бассейн, учитывайте не только сожженные калории.

Плавание и бег являются двумя популярными и универсальными занятиями для сжигания калорий и похудения. Во время бега ваше сердце ускоряется и ноги работают, тогда как плавание задействует все тело, от тела до рук. Это приводит к значительной потере калорий и укреплению тела.

Как пишет eatthis, бег укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает плотность костей и повышает настроение. Однако плавание - это упражнение с низкой нагрузкой, которое бережно влияет на ваши суставы, что делает его идеальным для тех, кто имеет травмы.

Бег против плавания: что лучше выбрать

Благодаря высокоинтенсивному воздействию во время бега ваше сердце ускоряется, а мышцы активизируются, сжигая жировые запасы. Это динамичное упражнение, которое ускоряет ваш метаболизм во время тренировки и поддерживает его на высоком уровне после, максимизируя сжигание калорий в течение дня. С другой стороны, плавание предлагает тренировку всего тела без нагрузки на суставы, что делает его спокойным, но эффективным сжигателем калорий.

Видео дня

Помимо сжигания калорий, каждая деятельность приносит уникальные преимущества для похудения. Бег улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепляет кости и поднимает настроение - идеально подходит для тех, кто стремится сбросить вес и улучшить общее самочувствие. Он снимает стресс и улучшает настроение, обеспечивает ясность ума. В то же время плавание является непринужденным, что делает его любимым среди тех, кто восстанавливается после травм или ищет варианты упражнений для суставов. Кроме того, кто может устоять перед освежающей водой в жаркий день?

Выбирая между пробежкой или нырянием в бассейн, учитывайте не только сожженные калории. И бег, и плавание задействуют разные группы мышц. В то время как бег в первую очередь нацелен на силу и выносливость нижней части тела, плавание заставляет ваше тело эффективно двигаться в воде, формируя мышцы от головы до ног. Это тренировка для всего тела, которая сжигает калории и улучшает мышечный тонус и четкость.

Что касается риска получения травмы, то повторяющиеся нагрузки во время бега могут напрягать суставы и мышцы, особенно если правильная техника и восстановление не являются приоритетными. Однако это также дает возможность укрепить кости и соединительную ткань, уменьшая риск остеопороза и других проблем, связанных с костями, в дальнейшей жизни.

Плавание же наоборот минимизирует нагрузку на суставы, что делает его привлекательным выбором для долгосрочной физической формы без износа, связанного с физическими нагрузками. Понимая эти факторы, вы можете сделать осознанный выбор, который будет согласовываться с вашими целями по снижению веса и общей фитнес-путешествием.

Независимо от того, выбираете ли вы ритмичный шаг во время бега или плавные движения во время плавания, максимизация вашего потенциала потери веса предполагает больше, чем просто занятия спортом. Речь идет о последовательности, удовольствии и эффективности.

Другие советы по похудению

Многие люди считают, что для похудения важно потреблять меньше калорий, чем сжигаешь. Но научные исследования показывают, что то, в какое время вы едите, может иметь значение. Дипломированные диетологи объяснили связь между временем приема пищи и потерей веса и указали, в какое время лучше всего ужинать, если вы пытаетесь похудеть.

Когда вы думаете о диете, то в основном речь идет об ограничении в том, что вы едите. Периодическое (интервальное) голодание - это диета, которая сосредотачивается на том, когда вы едите.

Вас также могут заинтересовать новости: