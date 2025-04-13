Не все их пророчества оказались правдивыми, но есть те, которые попадают прямо в точку.

Почти сто лет назад группа мыслителей осмелилась представить, каким будет будущее — а именно, какой будет жизнь в 2025 году. Некоторые их пророчества оказались абсолютно неверными, а другие — удивительно точными.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

К примеру, американскому психологу Альберту Э. Виггаму будущее представлялось безрадостным, пишет Akron Beacon Journal. По его подсчётам, некрасивые и скучные люди рожали больше детей, чем красивые и умные.

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А вот британский врач и лауреат Нобелевской премии 1902 года Сэр Рональд Росс говорил, что продолжительность жизни будет расти благодаря научному прогрессу. "Это чудесное развитие не остановится. Один великий учёный из Института Пастера в Париже утверждает, что через 100 лет человек будет жить до 150 лет. Почему бы и нет?", - отмечал он. Кроме того, Росс даже предположил, что человечество может и вовсе стать бессмертным.

Английский писатель Герберт Уэллс предсказал, что к 2025 году мир будет управляться объединениями людей, а не отдельными государствами. "Через сто лет не будет множества наций, а только три великие массы: Соединённые Штаты Америки, Соединённые Штаты Европы и Китай", — заявлял он.

А ирландский физик и химик Э.Э. Фурнье д’Альб, в поддержку этой теории, в книге "Quo Vadimus? Взгляды в будущее" писал: "Землёй будет управлять единое правительство, и один язык будет понятен и написан во всём мире. Торговля и передвижение будут свободными, катастрофы — смягчены, а опасности — побеждены объединёнными усилиями человечества".

Кроме того, он считал, что медицина и хирургия настолько продвинутся, что большинство болезней и возрастных ограничений исчезнут. И смерть наступит как закат — "без боли и страха".

Британский учёный Арчибальд М. Лоу предсказывал, что к 2025 году появятся телевизоры, автоматические кровати, беспроводной банкинг, движущиеся тротуары и цельнокроеные костюмы из искусственного фетра.

"Женщины будут на равных с мужчинами во всех научных отраслях, и многие открытия будут сделаны именно ими. Пассажир войдёт в зал ожидания в центре города, поднимется на лифте на крышу и сядет прямо в удобный самолёт. Он взлетит с поворотной платформы, ускоряемой катапультой", - предполагал он. Профессор богословия А.Р. Вентц предсказывал, что у людей будущего появятся "карманные приборы для видео- и аудиосвязи". А газета The Weekly Scotsman заявляла, что домашние дела будут сведены к минимуму с помощью электроустройств.

Ранее УНИАН сообщал, что "Нострадамус ЦРУ" раскрыл новое неожиданное предсказание.

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