Ему было 24 года, когда его заметили, рассказал он.

Известный израильский экстрасенс, иллюзионист и мистификатор Ури Геллер поделился воспоминаниями о том, как начал работать на ЦРУ "нострадамусом".

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"Когда мне было 24 года, в начале моей карьеры экстрасенса в 1970 году, я проводил демонстрацию сгибания металла и силы мысли в театре Тель-Авива. В долю секунды, как будто мой мозг был радиоприемником, я узнал, что президент Египта Насер умер… Не думая, я выпалил эту новость в переполненном зале. Это было за десятилетия до появления Интернета… Позже я обнаружил, что мое предчувствие пришло через несколько минут после смерти Насера, возможно, даже в момент его смерти…", - вспомнил он в своей статье для Daily Mail.

По словам Геллера, его заявление вызвало сенсацию, и израильские военные с ЦРУ начали серьезно относиться к его способностям.

"Я был частью оригинального проекта США "Звездные врата", шпионской программы времен Холодной войны, которая использовала "дистанционное наблюдение" для составления карт вражеских планов и позиций. В другом обличье "Звездные врата" существуют по сей день. Я могу только догадываться, что прямо сейчас по всей Америке в темных комнатах сидят экстрасенсы, потому что это дешевый способ шпионить", - заявил он.

Геллер добавил, что не вся его шпионская работа была удаленной:

"Иногда я летал на самолетах на скорости, близкой к скорости звука, над предполагаемыми ядерными объектами (я не буду говорить, где именно, и по сей день я не имею права говорить об этом). Моя роль заключалась в том, чтобы впитывать все, что я чувствовал, когда мы проносились над головой в ту долю секунды… Я также делал это на вертолете в Южной Корее, составляя карту туннелей, простирающихся под границей из Северной Кореи, которые затем были разрушены войсками Сеула".

Напомним, ранее "нострадамус" ЦРУ Ури Геллер предупредил президента США Дональда Трампа о конце света.

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