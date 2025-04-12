Провидец отметил, что во время коронации Чарльза III чувствовал ужасающую уверенность в том, что это была последняя коронация.

Израильский экстрасенс, иллюзионист и мистификатор, работавший на ЦРУ "Нострадамус" Ури Геллер сделал свое новое предсказание - Великобритания находится на грани потери своего величайшего института - королевской семьи.

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"Я предвижу, что Британия будет разорвана на части в результате грязных трюков России и беспрецедентного королевского скандала, что приведет к беспорядкам, сейсмическим политическим последствиям и невообразимому вреду нашему международному положению", - отметил он в своей статье для Daily Mail.

Также, как он написал, во время коронации Чарльза III чувствовал ужасающую уверенность в том, что это была последняя коронация: "Корона не перейдет ни к Уильяму, ни к кому-либо из его наследников. Он последний король".

По его словам, в начале текущего года он на просьбу некоего "разведывательного агентства" согласился провести "проверку одного конкретного офисного здания в Лондоне".

"То, что я увидел, поразило меня. На этот раз изображения не были фрагментарными. Картина была такой ясной, как будто я стоял невидимым в комнатах и ​​коридорах. Российские разведчики скомпрометировали британское правительство на очень высоком уровне. Секреты национальной важности продаются Кремлю. Я знаю это, потому что мысленно наблюдал, как это происходит. Я могу описать комнаты, где запрещены мобильные телефоны и ведутся разговоры шепотом. Я даже следовал за кротами из их офисов в их машины, где проводились встречи с российскими агентами, когда они ехали по Парламент-стрит", - отметил экстрасенс.

При этом он добавил, что некоторые члены королевской семьи были "полными идиотами в вопросах безопасности".

"Я считаю, что Владимир Путин получил средства, чтобы нанести непоправимый вред королевской семье, и что он не колеблясь воспользуется ими в момент максимальной опасности. По моему мнению, у Путина есть доказательства поведения, которое, если не противозаконно, то шокирующе необоснованно. Именно эта угроза может свергнуть трон и разорвать страну на части. Еще есть время ограничить ущерб и, возможно, даже нейтрализовать его. Британские службы безопасности должны выявить утечки и нарушения, выяснить, что известно русским, и предпринять все необходимые действия, чтобы это не нанесло смертельный удар монархии", - отметил Геллер.

Напомним, ранее "Нострадамус ЦРУ" предупредил Трампа о конце света.

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