Лучше всего - если вы будете понимать, как именно работает ваше авто.

В цивилизованных странах автомобиль - не роскошь, а средство передвижения и часто еще и инструмент в заработке денег, например, в малом бизнесе. Однако не у каждого есть время и интерес, чтобы самостоятельно обслуживать машину. Именно поэтому существуют автомастерские, которые всегда придут на помощь.

К сожалению, некоторые нечистые на руку автомеханики стремятся обмануть клиентов, пользуясь их технической неосведомленностью. Опытный автомеханик Скотти Килмер, который имеет популярный блог на YouTube, предложил несколько способов, с помощью которых водители могут избежать обмана во время обслуживания или ремонта своего автомобиля.

"Сегодня я покажу вам, как можно избежать обычных мошеннических краж механиков. Как вы узнаете, заменили ли они вообще те детали, которые, по их словам, отремонтировали? Что ж, прежде чем заставить их выполнить работу, сделайте фото автомобиля и всех частей, о которых они говорят. И если вы им действительно не доверяете, возьмите краску или, еще лучше, маленький металлический скребок и поставьте "X" где-то на детали. Если вы получите свою машину, и она все еще имеет тот маленький "X", выгравированный на нем, вы знаете, что они вас обокрали", - рассказывает Килмер.

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Кроме того блогер советует хотя бы немного разобраться в том, как работает ваш автомобиль, чтобы избежать самого примитивного типа мошенничества - замены того, что в замене не нуждается. Например, в автомобилях Toyota фирменная охлаждающая жидкость должна служить в течение семи лет или 240 000 км пробега. Поэтому если вам предлагают ее замену через полгода использования, это сигнал, что вас обманывают.

Наконец, механик предложил водителям проводить процедуру развала-схождения передних колес, только если в транспортном средстве уже есть неисправность, например дрожащий руль.

"Если колеса вашего автомобиля не трясутся, если его не тянет [в одну сторону], если ваши шины не изнашиваются странно [неравномерно], вам не нужна центровка передней части", - говорит Килмер.

Другие советы от автомеханика

Как писал УНИАН, автомобильный механик Скотти Килмер рассказал, что значит, когда ваш автомобиль издает странный скрип и как обычный ремонт может только усугубить ситуацию.

Также мы рассказывали об "ахиллесовой пяте" французских автомобилей. Механик объяснил, почему французские автомобили практически невозможно отремонтировать, если они поломаются.

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