Механик объяснил, почему французские автомобили практически невозможно починить, если они поломаются.

Существует серьезная проблема, с которой люди сталкиваются вновь и вновь, когда покупают французские автомобили, пишет Express, поделившись опытом механика Дэйва Харрисона из 911 Auto Repairs.

В материале говорится, что "ахиллесова пята" французских автомобилей заключается в электрике. Когда она выходит из строя, автомобиль практически становится списанным, потому что современные системы слишком сложны, и все проходит через центральный компьютер.

"Не покупайте французский автомобиль. У их машин одна большая проблема — электрика. Они построены по-французски, с таким отношением, что "и так сойдет", поэтому они ненадежны. Даже некоторые американские бренды используют французские двигатели. Они хотят, чтобы вы думали, что у них оригинальные двигатели, но многие производители покупают и обмениваются двигателями друг с другом, чтобы сэкономить деньги", - заявил Харрисон для издания.

Видео дня

Пользователи на Reddit, как сообщает СМИ, согласны с механиком.

"Мне кажется, что французские автомобили страдают от своей плохой репутации, и, вероятно, на их обслуживание тратится меньше средств. Мол, все равно сломается, так зачем беспокоиться?", - считает один из пользователей.

Журналисты подчеркнули, сам Дэйв Харрисон предпочитает, в качестве альтернативы, концерн "VW Audi", который, по его словам, делает действительно надежные двигатели.

Другие новости по автомобильной тематике

Ранее УНИАН сообщал, что существует ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США, которые предпочитают украинцы. Одной из самых популярных моделей является Tesla Model Y.

Кроме того, есть подобный список, но уже про самые популярные в Украине модели бензиновых автомобилей, которые покупают украинцы в течение последних месяцев. В 2024 году граждане купили на 35% больше машин, нежели в прошлом.

Вас также могут заинтересовать новости: