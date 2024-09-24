До списку потрапили, зокрема, Buick Envista, Hyundai Elantra та Nissan Kicks.

Известное американское издание Consumer Reports составило список из десяти лучших бюджетных автомобилей. С ним можно ознакомиться на официальном сайте CR.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали результаты тест-драйвов и краш-тестов, отзывы владельцев, а также информацию о надежности тех или иных моделей.

В списке можно увидеть разнообразные авто - от седанов до кроссоверов от самых разных производителей, хотя преобладают азиатские бренды. По крайней мере часть из этих моделей можно официально приобрести в Украине.

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ТОП-10 лучших бюджетных авто выглядит так:

Buick Envista - $23 995;

Hyundai Elantra - $22 775;

Hyundai Venue - $21 295;

Kia Forte - $21 145;

Mazda3 - $25 135;

Nissan Kicks - $21 340;

Nissan Sentra - $21 725;

Subaru Impreza - $24 085;

Toyota Corolla - $23 145;

Toyota Corolla Hatchback - $24 725.

Эксперты также назвали индивидуальные преимущества этих моделей. Так, по их мнению, Buick Envista имеет элегантный дизайн и качественный салон, в то время как Kia Forte порадует владельца своей экономичностью.

Рынок автомобилей - советы экспертов

Ранее специалисты британского издания What Car? назвали десятку лучших подержанных автомобилей, которые подойдут начинающим водителям. В список попали такие модели как Hyundai i10, Kia Picanto и Volkswagen Polo.

В свою очередь, издание Express пишет, что при покупке подержанного авто следует обратить внимание на Lexus IS300, Toyota Camry 2021 года и Honda Civic. Среди преимуществ этих моделей - экономность, просторный салон и плавность хода.

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