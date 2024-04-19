Энн Осборн из Австралии пила апельсиновый сок 40 дней подряд. Женщина утверждает, что никогда не чувствовала себя здоровее, чем после этого челленджа.
Как сообщает USA Today, Осборн рассказывала о своем опыте в социальных сетях. Хотя женщина убеждает, что чувствует себя прекрасно, эксперты в области здравоохранения критикуют такие диеты.
"Это был замечательный опыт. Я почувствовала эмоциональные преимущества, физические преимущества и духовные преимущества", - рассказала Осборн.
По словам женщины, во время сокового голодания она смогла развиваться духовно и получила огромный заряд энергии.
Комментаторы под ее видео хвалили ее за 40 дней цитрусовой диеты. Женщина уточнила, что просила 1-1,5л сока ежедневно.
Эксперты сходятся во мнении, что апельсиновый сок имеет определенную пользу для здоровья и содержит много витамина С, который полезен для иммунной системы, сердца и способствует выработке коллагена. Это также антиоксидант.
Поскольку организм не производит витамин С естественным путем, люди должны получать его из своего рациона, но вы можете получить его слишком много.
Наличие 2000 мг или более витамина С может вызвать проблемы со здоровьем, в частности камни в почках или желудочно-кишечный дистресс. Осборн говорит, что иногда выпивает 5 литров апельсинового сока в день, что составляет около 2620,6 мг.
Употребление сока, в котором может быть много сахара, также не имеет такой пользы, как потребление целых фруктов.
"Все соки, как правило, лишены полезных волокон, которые помогают замедлить усвоение сахара и снизить гликемический индекс. Поэтому апельсиновый сок, даже если он не подслащенный, может вызвать скачки сахара в крови", - сказала диетолог Эбби Шарп.
Апельсины являются цитрусовыми, которые имеют высокую кислотность. Кислотность может повредить зубную эмаль и вызвать кислотный рефлюкс. Диеты с использованием фруктовых соков, где не хватает калорий, которые содержатся в сбалансированной твердой пище, также могут привести к голоданию или даже смерти.
Ранее диетологи развенчали миф о том, что оливковое масло является панацеей от всего. Жиры в рационе являются важным способом помочь организму сохранять энергию. Также они помогают усваивать витамины, такие как A, D и E. Диетолог Эбби Шарп объяснила, что полностью обезжиренная диета не будет здоровой.