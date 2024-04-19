Апельсиновая диета оказалась очень успешным опытом для Энн Осборн. Она поделилась впечатлениями.

Энн Осборн из Австралии пила апельсиновый сок 40 дней подряд. Женщина утверждает, что никогда не чувствовала себя здоровее, чем после этого челленджа.

Как сообщает USA Today, Осборн рассказывала о своем опыте в социальных сетях. Хотя женщина убеждает, что чувствует себя прекрасно, эксперты в области здравоохранения критикуют такие диеты.

"Это был замечательный опыт. Я почувствовала эмоциональные преимущества, физические преимущества и духовные преимущества", - рассказала Осборн.

По словам женщины, во время сокового голодания она смогла развиваться духовно и получила огромный заряд энергии.

Комментаторы под ее видео хвалили ее за 40 дней цитрусовой диеты. Женщина уточнила, что просила 1-1,5л сока ежедневно.

Эксперты сходятся во мнении, что апельсиновый сок имеет определенную пользу для здоровья и содержит много витамина С, который полезен для иммунной системы, сердца и способствует выработке коллагена. Это также антиоксидант.

Поскольку организм не производит витамин С естественным путем, люди должны получать его из своего рациона, но вы можете получить его слишком много.

Наличие 2000 мг или более витамина С может вызвать проблемы со здоровьем, в частности камни в почках или желудочно-кишечный дистресс. Осборн говорит, что иногда выпивает 5 литров апельсинового сока в день, что составляет около 2620,6 мг.

Употребление сока, в котором может быть много сахара, также не имеет такой пользы, как потребление целых фруктов.

"Все соки, как правило, лишены полезных волокон, которые помогают замедлить усвоение сахара и снизить гликемический индекс. Поэтому апельсиновый сок, даже если он не подслащенный, может вызвать скачки сахара в крови", - сказала диетолог Эбби Шарп.

Апельсины являются цитрусовыми, которые имеют высокую кислотность. Кислотность может повредить зубную эмаль и вызвать кислотный рефлюкс. Диеты с использованием фруктовых соков, где не хватает калорий, которые содержатся в сбалансированной твердой пище, также могут привести к голоданию или даже смерти.

Ранее диетологи развенчали миф о том, что оливковое масло является панацеей от всего. Жиры в рационе являются важным способом помочь организму сохранять энергию. Также они помогают усваивать витамины, такие как A, D и E. Диетолог Эбби Шарп объяснила, что полностью обезжиренная диета не будет здоровой.

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