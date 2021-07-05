Гражданину США случайно перевели на банковский счет $50 млрд.
Из-за этого мужчина оказался среди богатейших людей мира, правда, ненадолго.
Житель штата Луизиана получил эту сумму на счет из-за банковской ошибки. Впечатляющую сумму на своей карточке мужчина заметил, когда проверял баланс.
Читайте такжеВ США пенсионерка неожиданно обнаружила на своей карточке миллиард долларов
По словам мужчины, сперва он подумал - - не получил ли какое-то наследство. Однако, деньги тратить не спешил. В конце концов, через несколько дней $50 млрд с его счета исчезли, говорится в сюжете ТСН.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Огайо девушка с двумя сообщниками изнасиловала таксиста и украла у него 32 доллара
- "Верни мне мои $20!": крысу застукали на краже денег (видео)
- Желал счастливого Рождества: в США мужчина ограбил банк и разбросал деньги по улице
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram