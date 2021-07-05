Впечатляющую сумму на своей карточке мужчина заметил, когда проверял баланс.

Гражданину США случайно перевели на банковский счет $50 млрд.

Из-за этого мужчина оказался среди богатейших людей мира, правда, ненадолго.

Житель штата Луизиана получил эту сумму на счет из-за банковской ошибки. Впечатляющую сумму на своей карточке мужчина заметил, когда проверял баланс.

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По словам мужчины, сперва он подумал - - не получил ли какое-то наследство. Однако, деньги тратить не спешил. В конце концов, через несколько дней $50 млрд с его счета исчезли, говорится в сюжете ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая