Американец хочет обменять двухэтажный дом на iPhone 6 Plus

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал Fox 2.

Кирпичный дом с тремя спальнями был выставлен на продажу еще несколько месяцев назад за пять тысяч долларов. К августу его цена упала до трех тысяч долларов, однако желающих приобрести недвижимость в городе, который объявил себя банкротом, так и не нашлось. Тогда владелец дома решил обменять его на новый смартфон.

«Это объявление подлинное. Мой клиент находится за границей, и он поручил мне эту сделку. Взамен дома он хочет iPhone 6 Plus или iPad с объемом памяти 32 гигабайта», — рассказал риелтор. По данным ABC News, хозяин недвижимости проживает в Австрии, а в Детройте он никогда не жил.

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В 2010 году мужчина, чье имя не раскрывается, купил дом за 41 тысячу долларов, чтобы сдавать его в аренду. Однако он не знал, что продавец сам приобрел его двумя неделями ранее, но всего за 10,5 тысяч долларов. После того, как город начал приходить в упадок, желающих арендовать дом не было.

Тем не менее, в агентство по недвижимости уже обратились четыре человека, которых заинтересовало данное предложение. По словам одной женщины, дом ей нужен, чтобы «пустить его на доски», мужчина предложил обменять заброшенную недвижимость на iPhone 5, еще два кандидата предложили за дом 850 долларов и 700 долларов соответственно.

Детройт был признан банкротом 3 декабря 2013 года. На тот момент долги города превышали 18,5 миллиарда долларов, а дефицит бюджета составлял 280 миллионов долларов.